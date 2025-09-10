दिल्ली पुलिस का ASI रिश्वत लेते धराया, पकड़ाया तो हवा में उछाल दिए नोट; लोग लूट ले गए 5 हजार रुपए

इस बारे में शिकायत मिलने के बाद सतर्कता दल ने जाल बिछाया। उन्होंने शिकायतकर्ता को खास तरह का पाउडर लगे 15,000 रुपए के नोट दिए। शिकायतकर्ता ने तय समय पर पुलिस थाने के बाहर कुमार से मुलाकात की और पैसे उन्हें सौंप दिए।

दिल्ली पुलिस के एक ASI (सहायक उपनिरीक्षक) को मंगलवार को विजिलेंस टीम (सतर्कता इकाई) ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। हालांकि ऐन मौके पर छापे की भनक लगने से आरोपी पुलिसकर्मी ने रिश्वत की राशि हवा में उछाल दी, जिसके चलते लोगों में उन पैसों को उठाने के लिए होड़ मच गई और 15 में से सिर्फ 10 हजार रुपए ही वापस मिल सके। आरोपी पुलिसकर्मी का नाम राकेश कुमार है, जो कि हौज काजी थाने में तैनात है। सतर्कता शखा ने इस बारे में शिकायतकर्ता से मिली लिखित शिकायत के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एक अधिकारी ने बताया कि छापेमारी के दौरान एएसआई राकेश कुमार ने सबूत मिटाने की कोशिश की और नोट हवा में उछाल दिए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ने मंगलवार को बाराखंभा रोड स्थित सतर्कता शाखा में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उसने बताया कि उसके इलाके का संभागीय अधिकारी राकेश कुमार उसे झूठे मामले में नहीं फंसाने के बदले में कथित तौर पर पैसे की मांग कर रहा था। शिकायतकर्ता ने विजिलेंस अधिकारियों को बताया कि आरोपी पुलिसकर्मी कुमार ने उसे दोपहर करीब 12.30 बजे हौज काजी थाने में रिश्वत की रकम के साथ बुलाया है।

इस बारे में पता लगने के बाद सतर्कता दल ने जाल बिछाया। उन्होंने शिकायतकर्ता को अदृश्य पाउडर लगे 15,000 रुपए के नोट दिए। शिकायतकर्ता ने तय समय पर पुलिस थाने के बाहर कुमार से मुलाकात की और पैसे उन्हें सौंप दिए। शिकायतकर्ता का इशारा मिलते ही सतर्कता दल उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा।’ हालांकि, इसी बीच कुमार को छापेमारी का अंदेशा हो गया और उसने नोट हवा में उछाल दिए।