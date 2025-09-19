Delhi Police ASI held for taking bribe to release seized motorcycle 7000 की लालच में बुरा फंसा दिल्ली पुलिस का ASI, बाइक छोड़ने के बदले घूस लेते गिरफ्तार, Ncr Hindi News - Hindustan
Delhi Police ASI held for taking bribe to release seized motorcycle

7000 की लालच में बुरा फंसा दिल्ली पुलिस का ASI, बाइक छोड़ने के बदले घूस लेते गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस के एक एएसआई को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। वह एक जब्त मोटरसाइकिल को छोड़ने के बदले 7000 रुपए रिश्वत ले रहा था। पहले उसने 10000 रुपए मांगे, लेकिन बातचीत के बाद 7000 रुपए लेने पर तैयार हो गया।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीFri, 19 Sep 2025 07:07 PM
दक्षिण दिल्ली के महरौली इलाके में जब्त की गई एक मोटरसाइकिल को छोड़ने के लिए 7000 रुपए की घूस लेने के आरोप में दिल्ली पुलिस के एक सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) और एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि शिकायतकर्ता नेब सराय निवासी हितेश ने आरोप लगाया कि मामूली विवाद के बाद एएसआई पीआर मीणा उनकी मोटरसाइकिल को महरौली पुलिस थाने ले गए।

शिकायतकर्ता ने आगे दावा किया कि अधिकारी ने शुरुआत में गाड़ी छोड़ने के लिए 10000 रुपए मांगे, लेकिन बाद में बातचीत के बाद 7000 रुपए लेने पर तैयार हो गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हितेश ने बाद में कॉल रिकॉर्डिंग पेश की, जिसमें मीणा कथित तौर पर भुगतान के लिए बातचीत करते और आखिरकार 7000 रुपए लेने पर सहमत होते सुनाई दे रहे थे।

शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस की विजिलेंस टीम ने रसायन लगे 7000 रुपए के नोटों का इस्तेमाल करके जाल बिछाया। उन्हें कथित तौर पर एक सैलून कर्मचारी मोहम्मद शाकिर को सौंप दिया गया।

पुलिस ने बताया कि शाकिर ने कथित तौर पर महरौली थाने में एएसआई मीना को ये पैसे सौंप दिए। विजिलेंस टीम ने शाकिर को पकड़ लिया और उससे रसायन लगे नोट बरामद किए। उसके बाद उसे और मीना दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

अधिकारी ने बताया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे की जांच जारी है। अधिकारियों ने बताया कि दोनों आरोपियों को राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश किए जाने की उम्मीद है।