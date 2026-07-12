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लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शूटर गिरफ्तार, दिल्ली में टारगेट किलिंग की रच रहे थे साजिश

By Praveen Sharma
नई दिल्ली, एएनआई
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दिल्ली पुलिस ने टारगेट किलिंग की साजिश रच रहे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 3 वॉन्टेड शूटर्स को दबोचकर एक नई कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने बताया कि इन शूटरों के तार विदेश तक जुड़े हैं।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शूटर गिरफ्तार, दिल्ली में टारगेट किलिंग की रच रहे थे साजिश

दिल्ली पुलिस के रोहिणी जिले स्पेशल स्टाफ ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने रविवार को बताया कि पकड़े गए तीनों शूटर्स राजधानी में किसी टारगेट किलिंग की साजिश रच रहे थे। पुलिस ने बताया कि ये दिल्ली में कई आपराधिक मामलों में वॉन्टेड थे और पहले भी टारगेट शूटिंग की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, इन शूटरों का नेटवर्क विदेश तक फैला है और वहीं से मिली जानकारी के आधार पर ये अपराध को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। तीनों शूटरों की गिरफ्तारी लॉरेंस बिश्नोई के ऑर्गनाइज्ड क्राइम नेटवर्क और उसके कथित इंटरनेशनल संपर्कों की बढ़ती जांच-पड़ताल के बीच हुई हैं।

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पिछले हफ्ते 2 शूटर का किया था एनकाउंटर

बता दें कि, दिल्ली से सटे हरियाणा के बहादुरगढ़ में पिछले हफ्ते पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई-हैरी बॉक्सर गैंग से जुड़े दो शूटरों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। मारे गए दोनों शूटर एक जिम मालिक की हत्या के मामले में वॉन्टेड थे।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा एसटीएफ के साथ मिल शनिवार को बहादुरगढ़ के बालौर के पास 1-1 लाख के इनामी दो वॉन्टेड अपराधियों प्रवेश और हिमांशु को घेर लिया था। हिसार के रहने वाले ये दोनों बदमाश 11 जून को हांसी में हुई जिम ट्रेनर कपिल की हत्या में वॉन्टेड थे। सनसनीखेज मर्डर की यह घटना पास में लगे एक सीसीटीवी में भी कैद हो गई थी।

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एफबीआई ने गोल्डी बराड़ पर रखा 50,000 डॉलर का इनाम

अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी एफबीआई ने हाल ही में गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने वाले को 50,000 अमेरिकी डॉलर तक का इनाम देने की घोषणा की है। गोल्डी बराड़ पर लॉरेंस बिश्नोई के ऑर्गनाइज्ड क्राइम गैंग में शामिल होने का आरोप है। यह गैंग साउथ कैलिफोर्निया, पूरे अमेरिका और कनाडा में कई तरह की हिंसक गतिविधियों में शामिल बताया जाता है।

एफबीआई के मुताबिक गोल्डी बराड़ अमेरिका में रहता है और नॉर्थ अमेरिका में उस ग्रुप का कथित लीडर है। लॉस एंजिल्स में कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की एक कोर्ट ने बीती 1 जुलाई को उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। उस पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे।

यह नया घटनाक्रम तब सामने आया है जब अमेरिकी फेडरल प्रॉसिक्यूटर ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ पर संगठित आपराधिक गतिविधियों में कथित भूमिका के लिए आरोप लगाए हैं। इन गतिविधियों में 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की कथित तौर पर हत्या करना भी शामिल है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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