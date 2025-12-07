दिल्ली पुलिस का बड़ा ऐक्शन, विदेशी मुद्रा फ्रॉड के मास्टरमाइंड को दबोचा

Hindustan Hindi News
दिल्ली पुलिस ने विदेशी मुद्रा धोखाधड़ी से जुड़े संगठित गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। गैंग ने कई राज्यों में व्यापारियों, पेशेवरों और ट्रैवल कंपनियों से ठगी की है।

Dec 07, 2025 08:27 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली पुलिस ने विदेशी मुद्रा धोखाधड़ी से जुड़े संगठित गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। गैंग ने कई राज्यों में व्यापारियों, पेशेवरों और ट्रैवल कंपनियों से ठगी की है। पुलिस के अनुसार, 31 साल का आरोपी कृष्ण कुमार शर्मा कोलकाता में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में वांछित था। वहां उसने कथित तौर पर एक शख्स को विदेशी मुद्रा विनिमय के बहाने ठगा था और 15,000 अमेरिकी डॉलर और 1,000 यूरो लेकर फरार हो गया था, जिनकी कीमत लगभग 14.5 लाख रुपये थी।

पुलिस उपायुक्त (अपराध) हर्ष इंदौरा ने एक बयान में कहा, शर्मा एक संगठित धोखाधड़ी गिरोह चलाता था जो पीड़ितों को आकर्षक विदेशी मुद्रा विनिमय का झांसा देकर और कभी-कभी फिल्म उद्योग के पेशेवर होने का दिखावा करके फंसाता था। उसने खुद को एक फिल्म निर्माता के रूप में पेश किया और व्यापारियों का विश्वास जीतने के लिए पांच सितारा होटलों में बैठकें आयोजित कीं।

पुलिस ने बताया कि कोलकाता की एक अदालत ने छह दिसंबर को शर्मा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उसने बताया कि सूचना के आधार पर छह दिसंबर को एक टीम ने पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में आरोपी का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी ने कहा कि शर्मा पहले भी मुंबई और दिल्ली में कई धोखाधड़ी के मामलों में शामिल रहा है।

