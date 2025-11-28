24 साल की उम्र और 64 क्रिमिनल केस, दिल्ली पुलिस ने कुख्यात अपराधी को पकड़ा

Hindustan Hindi News
Delhi Police arrests man with 68 criminal cases
संक्षेप:

Fri, 28 Nov 2025 06:18 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
उम्र 24 साल और 64 आपराधिक मामले। यानी उम्र से करीब तीन गुना ज्यादा केस दर्ज। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ स्नैचिंग, चोरी, डकैती, सेंधमारी और आर्म्स एक्ट से जुड़े 68 मामले दर्ज हैं। वह 9वीं कक्षा तक पढ़ा है और अंडे बेचने और ढोल बजाने का काम करता था।

दिल्ली पुलिस ने 24 साल के एक आदतन अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ 68 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें एक एनआरआई महिला से जुड़ी चेन स्नैचिंग का मामला भी शामिल है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि आरोपी की पहचान अमन विहार निवासी तरुण उर्फ ​​गादम वाला के रूप में हुई है। वह थाने में एक कुख्यात अपराधी के रूप में सूचीबद्ध है। वह करोल बाग में एनआरआई महिला से जुड़ी चेन स्नैचिंग के मामले में सात महीने से अधिक समय से फरार था।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि 13 अप्रैल को एक मामला दर्ज किया गया था। कैलिफोर्निया की एक एनआरआई महिला अपने पति के साथ दिल्ली आई थी। उसने शिकायत की कि 5 अप्रैल को सुबह लगभग 11.50 बजे पदम सिंह रोड स्थित एक एटीएम के पास उसकी सोने की चेन छीन ली गई।

घटना के बाद काले रंग की स्कूटी पर सवार दो लोग कथित तौर पर गंगा मंदिर मार्ग की ओर भाग गए। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान स्कूटी चला रहे सह-आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया और लूटी गई चेन और गाड़ी बरामद कर ली गई, लेकिन तरुण छिप गया था।

पुलिस ने बताया कि 24 नवंबर को एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अमन विहार से तरुण का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान तरुण ने स्वीकार किया कि वह पीछे बैठा था जिसने चेन छीनी थी, जबकि उसके साथी ने अपराध की योजना बनाई और अपराध में इस्तेमाल की गई स्कूटी चुरा ली। अधिकारी ने बताया कि उसने पुलिस को बताया कि उसने चेन बेच दी और उसे 6000 रुपए मिले।

उसने यह भी खुलासा किया कि वह नशे का आदी है और जल्दी पैसे कमाने के लिए अपराध करता था। अधिकारी ने बताया कि आरोपी जनवरी में नेताजी सुभाष प्लेस से हुई एक अन्य स्नैचिंग के मामले में जेल से रिहा हुआ था। तरुण के खिलाफ स्नैचिंग, चोरी, डकैती, सेंधमारी और आर्म्स एक्ट से जुड़े 68 मामले पहले भी दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि वह 9वीं कक्षा तक पढ़ा है और अंडे बेचने और ढोल बजाने का काम करता था। पुलिस ने बताया कि आगे की जांच की जा रही है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
