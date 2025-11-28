24 साल की उम्र और 64 क्रिमिनल केस, दिल्ली पुलिस ने कुख्यात अपराधी को पकड़ा
उम्र 24 साल और 64 आपराधिक मामले। यानी उम्र से करीब तीन गुना ज्यादा केस दर्ज। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ स्नैचिंग, चोरी, डकैती, सेंधमारी और आर्म्स एक्ट से जुड़े 68 मामले दर्ज हैं। वह 9वीं कक्षा तक पढ़ा है और अंडे बेचने और ढोल बजाने का काम करता था।
दिल्ली पुलिस ने 24 साल के एक आदतन अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ 68 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें एक एनआरआई महिला से जुड़ी चेन स्नैचिंग का मामला भी शामिल है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि आरोपी की पहचान अमन विहार निवासी तरुण उर्फ गादम वाला के रूप में हुई है। वह थाने में एक कुख्यात अपराधी के रूप में सूचीबद्ध है। वह करोल बाग में एनआरआई महिला से जुड़ी चेन स्नैचिंग के मामले में सात महीने से अधिक समय से फरार था।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि 13 अप्रैल को एक मामला दर्ज किया गया था। कैलिफोर्निया की एक एनआरआई महिला अपने पति के साथ दिल्ली आई थी। उसने शिकायत की कि 5 अप्रैल को सुबह लगभग 11.50 बजे पदम सिंह रोड स्थित एक एटीएम के पास उसकी सोने की चेन छीन ली गई।
घटना के बाद काले रंग की स्कूटी पर सवार दो लोग कथित तौर पर गंगा मंदिर मार्ग की ओर भाग गए। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान स्कूटी चला रहे सह-आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया और लूटी गई चेन और गाड़ी बरामद कर ली गई, लेकिन तरुण छिप गया था।
पुलिस ने बताया कि 24 नवंबर को एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अमन विहार से तरुण का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान तरुण ने स्वीकार किया कि वह पीछे बैठा था जिसने चेन छीनी थी, जबकि उसके साथी ने अपराध की योजना बनाई और अपराध में इस्तेमाल की गई स्कूटी चुरा ली। अधिकारी ने बताया कि उसने पुलिस को बताया कि उसने चेन बेच दी और उसे 6000 रुपए मिले।
उसने यह भी खुलासा किया कि वह नशे का आदी है और जल्दी पैसे कमाने के लिए अपराध करता था। अधिकारी ने बताया कि आरोपी जनवरी में नेताजी सुभाष प्लेस से हुई एक अन्य स्नैचिंग के मामले में जेल से रिहा हुआ था। तरुण के खिलाफ स्नैचिंग, चोरी, डकैती, सेंधमारी और आर्म्स एक्ट से जुड़े 68 मामले पहले भी दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि वह 9वीं कक्षा तक पढ़ा है और अंडे बेचने और ढोल बजाने का काम करता था। पुलिस ने बताया कि आगे की जांच की जा रही है।