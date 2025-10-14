सोशल मीडिया पर 'महिला' बन महिलाओं से दोस्ती कर मांगता था गंदे फोटो-वीडियो, फिर…

दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर महिला के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर महिलाओं से ही दोस्ती कर उनसे अश्लील फोटो-वीडियो मांग ब्लैकमेल करने और रुपये ऐंठने वाले शातिर आरोपी को लखनऊ से गिरफ्तार किया है।

डीसीपी (वेस्ट) दराड़े शरद भास्कर ने बताया कि एक महिला ने बीते 21 सितंबर को पश्चिम जिले के साइबर पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि एक अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी पहचान का उपयोग करके वॉट्सऐप और फेसबुक के माध्यम से उससे दोस्ती की। आरोपी ने उसे निजी तस्वीरें और वीडियो साझा करने के लिए उकसाया और बाद में उन फोटो और वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वह महिला से पैसों की मांग करता था। पैसों का भुगतान करने के बावजूद ब्लैकमेलिंग जारी रही।

पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर साइबर पुलिस थाने में बीएनएस की धारा 308(2)/351(4) के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई।

पुलिस ने जांच के दौरान शिकायतकर्ता महिला से कॉन्टैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए गए फोन नंबर के यूपीआई ट्रेल्स, गूगल-पे, सब्सक्राइबर डिटेल और आईपी एड्रेस का विश्लेषण किया।

लखनऊ से दबोचा गया आरोपी आरोपी की पहचान मनोज वर्मा पुत्र इंद्र बहादुर वर्मा के रूप में हुई, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला है। लखनऊ में स्थानीय पुलिस की मदद से छापेमारी कर आरोपी को पकड़ लिया गया। पुलिस ने उसके पास से चालू हालत में एक मोबाइल फोन बरामद किया। इसमें वॉट्सऐप और फर्जी फेसबुक अकाउंट लॉग इन थे। पुलिस की पूछताछ में मनोज ने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की।

ऐसे बनाता था शिकार उसने बताया कि वह सोशल मीडिया पर महिला के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर महिलाओं से दोस्ती करता था। चैटिंग में बातचीत के बाद वह उन्हें निजी फोटो और वीडियो शेयर करने के लिए उकसाता था और फिर बाद में उन फोटो और वीडियो को ऑनलाइन डालने या उनके रिश्तेदारों को भेजने की धमकी देकर पैसे ऐंठता था। इतना ही नहीं उसने पीड़ितों पर और पैसे देने के लिए अतिरिक्त दबाव बनाने को उनकी पोटो का इस्तेमाल करके फर्जी अकाउंट भी बनाए थे।