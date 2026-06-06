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मालवीय नगर अग्निकांड मामले में होटल का कुक गिरफ्तार, अदालत ने दो दिन की रिमांड पर भेजा

Sourabh Jain एएनआई, नई दिल्ली
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मालवीय नगर की बीएंडबी होटल में हुए अग्निकांड को लेकर दिल्ली पुलिस ने होटल के कुक को गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश किया। पुलिस का मानना है कि वहां जो आग लगी थी उसके पीछे इस कुक की लापरवाही भी एक वजह हो सकती है, ऐसे में उससे पूछताछ बेहद जरूरी है।

मालवीय नगर अग्निकांड मामले में होटल का कुक गिरफ्तार, अदालत ने दो दिन की रिमांड पर भेजा

दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर के बेड-एंड-ब्रेकफास्ट होटल में लगी आग और उसमें हुई 21 लोगों की मौत की घटना के सिलसिले में उस होटल के रसोइए (कुक) को गिरफ्तार किया है। जांचकर्ताओं का मानना है कि रसोइये की लापरवाही आग लगने की एक वजह हो सकती है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद शनिवार को रसोइए को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने इस आग से जुड़े मामले में कई अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है।

आरोपी कुक की पहचान केशव नेगी के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस ने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट भानु प्रताप सिंह की अदालत में नेगी को पेश किया और उससे पूछताछ के लिए दो दिन के लिए उसकी हिरासत मांगी, जिसके बाद अदालत ने पुलिस की इस अर्जी को स्वीकार कर लिया।

नेगी को शनिवार को दिन में गिरफ्तार किया गया था। जांच टीम का आरोप है कि होटल में जो आग भड़की थी, उसमें नेगी की लापरवाही का भी अहम रोल हो सकता है। हालांकि पुलिस ने इस बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। बता दें कि बुधवार तड़के दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में 'बेड-एंड-ब्रेकफास्ट' होटल में लगी भीषण आग में 13 विदेशी नागरिकों समेत कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हो गए थे। जांच के दौरान अधिकारियों को इमारत के फायर सेफ्टी सिस्टम में कई सुरक्षा नियमों का उल्लंघन और गंभीर कमियां मिलीं थीं।

हादसे में बड़ी संख्या में हुई जनहानि की वजह को लेकर बताया जा रहा है कि इमारत के पास आग से सुरक्षा संबंधी 'नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) नहीं था। साथ ही इमारत की खिड़कियां और कांच के पैनल पूरी तरह से सील कर दिए गए थे, जिससे धुएं के बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। जांचकर्ताओं को यह भी पता चला कि बेसमेंट का प्रवेश द्वार अंदर से बंद था। जिसकी वजह से बचाव दलों को बेसमेंट तक पहुंचने में लगभग 10 मिनट लगे, जिसके बाद वहां से 6-7 लोगों को बचा लिया गया।

उधर हादसे के बाद घायलों की हालत की जानकारी देते हुए साकेत स्थित मैक्स अस्पताल ने एक बयान जारी करते हुए बताया गया कि, अस्पताल में कुल 15 घायल मरीजों का इलाज चल रहा है। इनमें से वेंटिलेटर पर रखे गए सभी मरीजों की हालत स्थिर हैं और उनमें सुधार के संकेत दिख रहे हैं। जबकि नौ अन्य मरीजों का इलाज ICU (इंटेंसिव केयर यूनिट) और अस्पताल के अन्य वार्डों में किया जा रहा है और इन मरीजों की हालत भी स्थिर बनी हुई है।

इस घटना को लेकर होटल के मालिक लवकेश बजाज को घटना वाली शाम को ही गिरफ्तार कर लिया गया था और उन पर गैर-इरादतन हत्या समेत कई आरोपों के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा होटल के दो अन्य हिस्सेदारों स्वीटी सरकार और पुष्पो सरकार को भी गिरफ्तार किया गया है। जांच पूरी होने के बाद, आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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