दिल्ली में ज्वैलरी शॉप से 15 लाख की लूट, पूर्व नेशनल बॉलीबॉल प्लेयर समेत 3 अरेस्ट

दिल्ली में ज्वैलरी की दुकान से लगभग 15 लाख रुपये की लूट की घटना के बाद पुलिस ने एक पूर्व राष्ट्रीय स्तर के बॉलीबॉल खिलाड़ी को दबोचा है। उस पर तीन लोगों के साथ वारदात को अंजाम देने का आरोप है।

दिल्ली में ज्वैलरी की दुकान से लगभग 15 लाख रुपये की लूट के आरोप में एक पूर्व राष्ट्रीय स्तर के बॉलीबॉल खिलाड़ी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान पूर्व राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल खिलाड़ी सुमित डबास उर्फ ​​सोनू (33) के साथ ही विशाल वर्मा (26), उनके छोटे चचेरे भाई मनीष वर्मा (18) के रूप में हुई है।

पुलिस ने छानबीन में पाया कि विशाल और सुमित की मुलाकात 2024 में तिहाड़ जेल में हुई थी। दोनों जेल में अलग-अलग मामलों में बंद थे। एक पॉक्सो एक्ट के तहत जबकि दूसरा हत्या के मामले में बंद था। दोनों ने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर कथित तौर पर डकैती की योजना बनाई। आरोपियों ने अपने व्यक्तिगत और कानूनी खर्चों के लिए वारदात को अंजाम दिया।

पुलिस ने जांच में पाया कि आरोपियों ने सोने की चेनें चुराईं और उनको आपस में बांट लिया। विशाल और मनीष ने एक चेन गुरुग्राम के एक रजिस्टर्ड गोल्ड एक्सचेंजर को बेच दी। एक्सचेंजर से मिली रकम का इस्तेमाल मोबाइल फोन खरीदने और रिश्तेदारों के खातों में पैसे भेजने में किया गया। आरोपी ज्वैलरी शॉप में सोने की चेन खरीदने के बहाने पहुंचे थे।