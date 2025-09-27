Delhi Police arrests fake Air Force officer from Rajasthan for duping woman and others वायुसेना अधिकारी बन लाखों की ठगी करने वाला गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने आरोपी को राजस्थान में ढूंढा, Ncr Hindi News - Hindustan
वायुसेना अधिकारी बन लाखों की ठगी करने वाला गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने आरोपी को राजस्थान में ढूंढा

डीसीपी ने कहा कि आरोपी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खुद को वायुसेना कर्मी बताता था और जाली दस्तावेजों के जरिए लोगों को पैसे ट्रांसफर करने का लालच देता था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसके साथियों और अन्य पीड़ितों की तलाश में जुटी है।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 27 Sep 2025 05:32 PM
दिल्ली पुलिस की दक्षिणी जिला साइबर थाना टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एयरफोर्स अधिकारी बनकर ठगी करने वाले एक साइबर ठग को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को भारतीय वायुसेना का अधिकारी बताकर फर्जी बिल और पत्रों के जरिए लोगों से ठगी करता था। एक अधिकारी ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी की पहचान राजस्थान के अलवर जिले के निवासी तसलीम खान के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 20 साल है। पुलिस ने उसके पास से अपराध में इस्तेमाल दो मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं।

पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) (दक्षिण) अंकित चौहान ने बताया कि यह मामला उस समय सामने आया जब छतरपुर निवासी एक महिला ने साइबर थाना दक्षिण में एक शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने बताया कि वायुसेना अधिकारी बनकर आए एक व्यक्ति ने उससे 2.52 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की है। महिला के मुताबिक आरोपी ने उसे फर्जी इनवॉइस और पत्र दिखाए और इसके बाद टोकन फीस, सिक्योरिटी चेक व गेट पास जैसे काम के नाम पर 2.52 लाख रुपए ठग लिए।

महिला की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली और जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया, जिसने तहकीकात के बाद राजस्थान के अलवर में रामगढ़ क्षेत्र के मुकंदवास गांव में छापेमारी की और वहां से तसलीम खान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से जब्त किए गए दोनों मोबाइल फोन में धोखाधड़ी के साक्ष्य मिले हैं, जिनमें कई पीड़ितों के साथ चैट भी शामिल हैं।

पुलिस ने SHO साइबर थाना दक्षिण इंस्पेक्टर हनराज के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसने तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाई, जिसके बाद आरोपी की लोकेशन अलवर (राजस्थान) में मिली। इसके बाद टीम उसे गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई।

डीसीपी ने कहा, 'पूछताछ के दौरान खान ने बताया कि वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खुद को वायुसेना कर्मी बताता था और जाली दस्तावेजों के जरिए लोगों को पैसे ट्रांसफर करने का लालच देता था। अब तक सात पीड़ितों की पहचान हो चुकी है और ठगी का शिकार हुए अन्य लोगों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।'

पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर उसके साथियों और अन्य पीड़ितों की तलाश में जुटी है।