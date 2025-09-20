Delhi Police arrests 63 in an overnight raids under Operation Aaghaat 15 pistols and drugs recovered दिल्ली पुलिस का अपराधियों पर बड़ा 'आघात'; 63 लोग गिरफ्तार, हथियार-शराब-कोकीन और कैश बरामद, Ncr Hindi News - Hindustan
Delhi Police arrests 63 in an overnight raids under Operation Aaghaat 15 pistols and drugs recovered

दिल्ली पुलिस का अपराधियों पर बड़ा 'आघात'; 63 लोग गिरफ्तार, हथियार-शराब-कोकीन और कैश बरामद

दिल्ली पुलिस द्वारा राजधानी में सक्रिय अपराधियों पर नकेल कसने के लिए छापेमारी और ताबड़तोड़ ऐक्शन लगातार जारी है। दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस के 500 पुलिसकर्मी की 40 टीमों द्वारा शुक्रवार रातभर की गई छापेमारी में 63 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।  

Praveen Sharma नई दिल्ली, एएनआईSat, 20 Sep 2025 10:54 AM
दिल्ली पुलिस द्वारा राजधानी में सक्रिय अपराधियों पर नकेल कसने के लिए छापेमारी और ताबड़तोड़ ऐक्शन लगातार जारी है। दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस के 500 पुलिसकर्मी की 40 स्पेशल टीमों द्वारा 'ऑपरेशन आघात' के तहत शुक्रवार रातभर की गई छापेमारी में 63 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस अभियान में 15 पिस्तौल के साथ-साथ बड़ी मात्रा में शराब, एमडीएमए, कोकीन, हेरोइन और नकदी बरामद हुई है।

डीसीपी (दक्षिण-पूर्वी दिल्ली) हेमंत तिवारी ने बताया, कि दिल्ली पुलिस संगठित अपराध और गैंगस्टरों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत, दक्षिण पूर्वी दिल्ली पुलिस ने 'ऑपरेशन आघात' शुरू किया है। पिछले 24 घंटों में हमने 63 लोगों को गिरफ्तार किया है। आर्म्स एक्ट के तहत हमने 15 पिस्तौल, 24 जिंदा कारतूस और 16 खंजर-चाकू बरामद किए हैं।

शराब के 6338 क्वार्टर बरामद

डीसीपी ने आगे बताया कि आबकारी अधिनियम के तहत 9 मामले दर्ज किए गए हैं और शराब के 6338 क्वार्टर बरामद किए गए हैं। एनडीपीएस के तहत हमने लगभग 6 किलोग्राम गांजा, 51 ग्राम हेरोइन और 54 ग्राम एमडीएमए जब्त किया है। ये सभी बरामदगी 15 थाना क्षेत्रों से की गई है। हमने लगभग 78,000 रुपये नकद बरामद किए हैं।

पुलिस ने बताया कि दक्षिण पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में सक्रिय आपराधिक नेटवर्कों पर बड़े पैमाने पर की गई छापेमारी का मकसद मादक पदार्थों की तस्करी और हथियारों के कब्जे सहित अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना था। अधिकारियों ने बताया कि विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर इस अभियान की सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई और इसे अंजाम दिया गया। बरामद प्रतिबंधित पदार्थ के स्रोत का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

इस बीच, दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए, ड्रग कार्टेल पर ध्यान केंद्रित करके नशीले पदार्थों के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज कर दी है।