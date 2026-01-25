1000 से ज्यादा टीम, 24 घंटे में 2000 से अधिक जगहों पर छापेमारी; दिल्ली पुलिस का बड़ा ऐक्शन
गणतंत्र दिवस समारोह से पहले दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स तस्करी, संगठित और अन्य अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शहर भर में 2348 स्थानों पर छापेमारी की। इस अभियान में पुलिस की 1059 टीमें शामिल थीं। अभियान 23 जनवरी को शाम 6 बजे शुरू हुआ और अगले दिन शाम 6 बजे तक जारी रहा।
गणतंत्र दिवस समारोह से पहले दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स तस्करी, संगठित और अन्य अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शहर भर में 2348 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान 59 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि ऑपरेशन कवच 12 के तहत चलाए गए इस शहरव्यापी अभियान में सभी 15 जिलों, अपराध शाखा और विशेष प्रकोष्ठ से 1059 पुलिस टीमें शामिल थीं। उन्होंने बताया कि 24 घंटे चलने वाला यह अभियान 23 जनवरी को शाम 6 बजे शुरू हुआ और अगले दिन शाम 6 बजे तक जारी रहा।
इस अभियान के दौरान पुलिस ने 31.21 ग्राम हेरोइन और 30.75 किलोग्राम गांजा बरामद किया और 55 मामले दर्ज किए। इसके अलावा, उन्होंने दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत 231 मामले दर्ज किए और 238 लोगों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब्त की गई वस्तुओं में 50110 क्वार्टर अवैध शराब, 31 कार्टन बीयर, 12 बीयर की बोतलें और 12 शराब की बोतलें शामिल थीं। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के आरोप में आबकारी अधिनियम की धारा 40ए और 40बी के तहत 1682 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
आर्म्स एक्ट के तहत 115 मामलों में 117 लोगों को गिरफ्तार किया गया और दो पिस्तौल, 16 देसी बंदूकें, 25 जिंदा कारतूस और 98 चाकू बरामद किए गए। पुलिस ने जुए के 149 मामलों में 261 लोगों को गिरफ्तार किया और 3.51 लाख रुपए नकद जब्त किए। इस अभियान के परिणामस्वरूप 31 घोषित अपराधियों और 21 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया। चोरी के 33 वाहन बरामद किए गए। इसके अलावा दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत 2276 वाहन जब्त किए गए।
अधिकारी ने बताया कि अपराधों को रोकने के लिए 703 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 4082 लोगों को एहतियाती हिरासत में लिया गया, जबकि 25300 लोगों को दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया। पुलिस ने आगे बताया कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के तहत 4714 उल्लंघनकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया।
क्राइम ब्रांच ने बावना में नकली कॉस्मेटिक और फार्मास्युटिकल उत्पादों की खाली ट्यूब बनाने वाली एक अवैध निर्माण इकाई का पता लगाकर उसे सील कर दिया और मशीनरी तथा बड़ी मात्रा में नकली पैकेजिंग सामग्री जब्त की। एक अन्य मामले में 40 लाख रुपये से अधिक के साइबर धोखाधड़ी से जुड़े एक अवैध बैंक खाते के रैकेट में कथित भूमिका के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के शूटर को गिरफ्तार किया गया।
अलग-अलग ऑपरेशनों में पुलिस टीमों ने पश्चिमी दिल्ली में 20 किलोग्राम से अधिक गांजा बरामद किया और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि आर्म्स एक्ट के तहत एक घोषित अपराधी को चोरी के 30 मोबाइल फोन के साथ पकड़ा गया।