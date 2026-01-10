दिल्ली पुलिस को कामयाबी, पुरानी रंजिश में युवक की हत्या के आरोपी 3 भाई बिहार से गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में पुरानी दुश्मनी के चलते एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या करने के आरोप में तीन भाइयों को बिहार के बेगुसराय से गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान मनीष, राजेश उर्फ हड्डी और राजा के रूप में हुई है। तीनों पिछले साल सितंबर से फरार थे।
पुलिस ने बताया कि बीएनएस की धारा 103(1) (हत्या), 109(1) (हत्या का प्रयास) और 3(5) (साझा मंशा) के तहत दर्ज एक मामले में उनकी तलाश थी। पुलिस ने बताया कि दिल्ली की एक अदालत ने पहले ही उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिए थे।
क्या था मामला
अकबर नामक व्यक्ति की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि आरोपी ने पहले हुए झगड़े को लेकर उसे और उसके भाई राजा को धमकी दी थी।
पुलिस ने बताया कि घटना वाले दिन मनीष ने अपने भाइयों राजेश और राजा तथा उनके साथियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता के समूह पर सुनियोजित हमला किया। हमले के दौरान शिकायतकर्ता के करीबी दोस्त बादशाह को कई बार चाकू मारा गया, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़ा।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बाद में उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस को ऐसी सूचनाएं मिली थी कि आरोपी बिहार के बेगुसराय जिले में छिपे हुए हैं।
आरोपियों ने गुनाह कबूला
पुलिस ने बताया कि 8 जनवरी को तीनों आरोपियों को बेगुसराय से ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि लंबी पूछताछ के दौरान तीनों ने हत्या में अपनी संलिप्तता कथित तौर पर स्वीकार कर ली।
पुलिस ने बताया कि मनीष चोरी, आर्म्स ऐक्ट के तहत अपराध और हत्या के प्रयास सहित 35 से अधिक आपराधिक मामलों में संलिप्त है। राजा के खिलाफ पहले से ही 3 मामले दर्ज हैं, जबकि राजेश उर्फ हड्डी भी कथित तौर पर कई गंभीर अपराधों में शामिल रहा है।