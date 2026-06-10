दिल्ली के सैदुलजाब में इमारत गिरने के मामले में बड़ा ऐक्शन, 2 बिल्डर और गिरफ्तार; हादसे में 6 लोगों की हुई थी मौत
MCD अधिकारियों ने बताया कि अवैध निर्माण, गंभीर संरचनात्मक खामियों या गैर-अनुरूप क्षेत्रों में बिना अनुमति के व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए नगर निगम संपत्तियों को सील कर देती है या खाली करने के नोटिस जारी करती है।
दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के सैदुलजाब में पिछले महीने गिरी एक बहुमंजिला इमारत के मामले में दो बिल्डरों को गिरफ्तार किया है। इस घटना में छह लोगों की मौत हो गई थी और आठ अन्य घायल हो गए थे। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि 30 मई को गिरी इमारत के मामले की जांच के बाद वसंत कुंज से अवनीश गुप्ता और मनीष खत्री को गिरफ्तार किया गया। साथ ही, यह भी बताया गया कि इमारत के निर्माण और उसकी बनावट (स्ट्रक्चरल) से जुड़े पहलुओं में इन दोनों बिल्डरों की भूमिका की जांच की जा रही है।
इमारत का मालिक करमवीर पहले से ही पुलिस की हिरासत में है। साकेत मेट्रो स्टेशन के पास बनी यह बहुमंजिला इमारत 30 मई को गिर गई थी, जिसके बाद कई घंटों तक बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया गया था। इस घटना में छह लोगों की मौत हो गई और आठ लोग घायल हो गए।
पुलिस के अनुसार, इमारत में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, कैफे और ऑफिस चल रहे थे, जबकि गिरने के समय इसकी सबसे ऊपरी मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा था। जांचकर्ता फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस हादसे के पीछे बिल्डिंग से जुड़े नियमों का उल्लंघन, बिना मंजूरी के निर्माण कार्य या इमारत की बनावट में कोई कमी जैसी वजहें थीं क्या।
बता दें कि साकेत में हुई इस घटना के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को शहर भर में सभी अनधिकृत और अवैध निर्माणों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'मुख्यमंत्री ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को इमारतों का व्यापक सर्वेक्षण करने और अनियमितताओं की पहचान करने के सख्त निर्देश दिए हैं।' उन्होंने बताया कि एमसीडी आयुक्त को अतीत में चिन्हित किए गए अनधिकृत निर्माणों पर भी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।
अधिकारियों ने बताया कि सामान्य प्रक्रिया के अनुसार, एमसीडी अनधिकृत निर्माण, गंभीर संरचनात्मक खामियों या गैर-अनुरूप क्षेत्रों में बिना अनुमति के व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए संपत्तियों को सील कर देती है या खाली करने के नोटिस जारी करती है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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