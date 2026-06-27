सॉरी दीदी; फेमस होने के लिए लड़कियों को मारता था टक्कर; दिल्ली पुलिस ने दबोचा यूट्यूबर
यूट्यूबर गुरमान सिंह वायरल कंटेंट बनाने के लिए जानबूझकर लड़कियों की गाड़ी को टक्कर मारता था। आरोप है कि कई बार आपत्तिजनक कमेंट भी करता था और फिर इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करता था।
दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 32 साल के एक यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया है। महिला राइडर्स और नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाने का आरोप है। वह जानबूझकर उनकी गाड़ियों से अपनी गाड़ियों को टक्कर मारता था, उन्हें परेशान करता था और इन घटनाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था। आरोपी की पहचान गुरमान सिंह उर्फ रोड सेफ्टी वाला के तौर पर हुई है। उस पर फेमस होने की खातिर आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया और यूट्यूब पर पोस्ट करने का आरोप है।
दो जून को एक शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों ने पीछे से उनकी नाबालिग बेटियों की स्कूटर पर टक्कर मारी थी। इसके बाद उन्होंने उनका पीछा किया था और आपत्तिजनक कमेंट कर गाली गलौज भी की थी। अगले दिन इस घटना का एक वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर देखा। पुलिस ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि इंस्पेक्टर विकास बुल्दक के नेतृत्व वाली टीम ने इस केस की जांच की और गुरमान सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। वह दिल्ली के खालसा कॉलेज से ओपन में ग्रेजुएशन कर रहा है। उसके यूट्यूब चैनल पर 21 हजार फॉलोअलर्स हैं।
फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए लड़कियों को बनाता था निशाना
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उसने ये स्वीकार किया है कि वह वायरल कंटेट बनाने के लिए और सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ऐसे कंटेट बनाता था। इसी के साथ उसने ये भी स्वीकार किया है कि वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा इंगेजमेंट के लिए खुद की संतुष्टी के लिए वह जानबूझकर महिला राइडर्स को ही निशाना बनाता था।
वह सड़कों पर ऐसी लड़कियों को ढूंढता था जो स्कूटर चला रही हों या पीछे बैठी हों। इनमें नाबालिग लड़कियां भी शामिल होती थी। इसके बाद उनकी गाड़ियों को जानबूझकर टक्कर मारकार उनका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करता था। किसी को उस पर शक ना हो इशके लिए वह सॉरी दीदी कह कर माफी भी मांगता था।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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