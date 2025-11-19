बेटा चाहती थी इसलिए चुरा ले गई 4 माह का मासूम, कहां पकड़ी गई बच्चा चोर महिला?

संक्षेप: पूछताछ के दौरान, आरोपी आरती ने खुलासा किया कि उसकी तीन बेटियां हैं। वह काफी समय से बेटा चाहती थी। कुछ साल पहले उसके पति पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान पर काम करते थे, इसलिए वह अक्सर उस इलाके में आती-जाती थी।

दिल्ली पुलिस ने एक सराहनीय काम करते हुए 18 घंटे के भीतर एक 4 माह के बच्चे को सुरक्षित बचाने में सफलता हासिल की है। कोतवाली की टीम ने बच्चे को गाजियाबाद के लोनी से सुरक्षित बरामद कर उसकी मां को सौंप दिया है। मासूम का अपहरण करने वाली एक महिला थी जिसे पकड़ लिया गया है। चार माह का यह बच्चा मां की चौथी संतान था और यह पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के पास फुटपाथ पर रहता था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि 17 नवंबर यानी सोमवार को शिकायतकर्ता मां, जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के पास फुटपाथ पर रहती हैं, ने सूचना दी कि वह अपने चार बच्चों के साथ फुटपाथ पर रहती हैं। उनके पति जैकेट बेचकर अपनी आजीविका कमाते हैं। कुछ दिन से आरती नाम की एक महिला फुटपाथ पर आने लगी थी। वह शिकायतकर्ता के बच्चों के साथ खेलती थी और उन्हें कुछ खाने की चीजें देती थी। लगभग 4-5 दिन पहले, वह महिला उनके चार महीने के बेटे के साथ खेल रही थी और कुछ मिनटों बाद वह बेटे के साथ गायब हो गई। शिकायतकर्ता को शक है कि उसके बेटे का अपहरण कथित आरती ने किया है। इसके तुरंत बाद, पीएस (PS) कोतवाली में FIR संख्या 1059/25 धारा 137(2) BNS के तहत एक मामला दर्ज किया गया और तदनुसार जांच शुरू कर दी गई।

मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए अपहरण किए गए शिशु को सुरक्षित बचाने के लिए एसीपी/सब-डिवीजन कोतवाली, श्री शंकर बनर्जी के मार्गदर्शन और इंस्पेक्टर जतन सिंह, एसएचओ कोतवाली के पर्यवेक्षण में महिला एसआई (W/SI) एकता, कॉन्स्टेबल (Ct.) पूरन और कॉन्स्टेबल प्रमोद की एक समर्पित टीम का गठन किया गया। जांच के दौरान, पुलिस टीम ने कथित महिला आरती का मोबाइल नंबर मिला, लेकिन वह बंद मिला। तकनीकी विश्लेषण के बाद, आरती की अंतिम लोकेशन लोनी देहात, यूपी में मिली। टीम तुरंत वहां पहुंची और स्थानीय खुफिया जानकारी जुटाई। आगे तकनीकी निगरानी और स्थानीय पूछताछ की मदद से 17 नवंबर की शाम को आरोपी आरती (उम्र 39 वर्ष), पत्नी राम प्रसाद, निवासी मीरा सिटी, लोनी, गाजियाबाद, यूपी को लोनी देहात, यूपी से गिरफ्तार कर लिया गया। अपहृत शिशु 'एल' को भी उसके कब्ज़े से सुरक्षित बरामद कर लिया गया।