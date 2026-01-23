फर्जी एंबेसी प्लेट लगा VIP इलाकों में घूम रही थी महिला, पुलिस ने दबोचा तो बताया राजनीतिक कनेक्शन

संक्षेप: DCP (क्राइम ब्रांच) संजीव कुमार यादव ने बताया कि महिला ने शुरू में खुद को एक विदेशी दूतावास का प्रतिनिधि बताया। हालांकि, वह न तो मिशन का नाम बता पाई और न ही गाड़ी के लिए कोई वैध डिप्लोमैटिक या मालिकाना दस्तावेज दिखा पाई।

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुस्तैदी दिखाते हुए 45 साल की एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जो कि अपनी इनोवा में विदेशी राजनयिक वाली फर्जी नंबर प्लेट लगाकर हाई-सिक्योरिटी वाले इलाकों में घूम रही थी। इतना ही नहीं जब उस महिला की गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें विदेशी राजनयिक मिशनों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक अन्य फर्जी नंबर प्लेट भी मिली। महिला का कहना है कि वह पुलिस जांच से बचने और आने-जाने में सहूलियत के लिए ऐसा कर रही थी। आरोपी महिला असम के गुवाहाटी शहर की रहने वाली है और पूछताछ के दौरान उसने खुद को एक राजनीतिक पार्टी का अखिल भारतीय सचिव भी बताया। पुलिस का कहना है कि उसने इस कार्रवाई को एक खुफिया सूचना के आधार पर अंजाम दिया और गणतंत्र दिवस समारोह से पहले हुई इस गिरफ्तारी को उसने राष्ट्रीय सुरक्षा के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण बताया है।

खुफिया जानकारी के बाद पुलिस ने की गिरफ्तारी पुलिस ने बताया कि, 'यह गिरफ्तारी एक खास खुफिया जानकारी के बाद की गई, जिसमें पता चला था कि एक महिला जाली डिप्लोमैटिक रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट वाली गाड़ी का इस्तेमाल करके अक्सर अलग-अलग दूतावासों और संवेदनशील डिप्लोमैटिक ज़ोन में जा रही थी। इसके बाद पुलिस की एक टीम ने जाल बिछाकर 15 जनवरी को वसंत विहार इलाके में उस SUV (टोयोटा इनोवा) को रोका। फिर गाड़ी की तलाशी के दौरान, अधिकारियों को उसमें रखी एक और जाली नंबर प्लेट मिली जो विदेशी मिशनों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्लेट जैसी थी।'

एंबेसी का प्रतिनिधि बता रही थी, सबूत नहीं दे सकी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (क्राइम ब्रांच) संजीव कुमार यादव ने बताया कि महिला ने शुरू में खुद को एक विदेशी दूतावास का प्रतिनिधि बताया। हालांकि, वह न तो मिशन का नाम बता पाई और न ही गाड़ी के लिए कोई वैध डिप्लोमैटिक या मालिकाना दस्तावेज दिखा पाई। जिसके बाद उसे पूछताछ के लिए सनलाइट कॉलोनी में क्राइम ब्रांच के ऑफिस ले जाया गया।

गाड़ी खरीदी लेकिन अपने नाम पर नहीं करवाई गुवाहाटी की रहने वाली इस महिला ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने नवंबर 2024 में एक विदेशी दूतावास से SUV खरीदी थी, लेकिन उसे अपने नाम पर रजिस्टर्ड नहीं करवा पाई। अधिकारी ने बताया कि पुलिस चेकिंग से बचने और प्रतिबंधित इलाकों में आजादी से घूमने के लिए, उसने असली प्लेटों को जाली प्लेटों से बदल दिया था। उसने यह भी दावा किया कि साल 2023 और 2024 के बीच उसने एक विदेशी दूतावास में कंसल्टेंट के तौर पर काम किया था।

खुद को राजनीतिक पार्टी का अखिल भारतीय सचिव बताया महिला का कहना है कि वह ग्रेजुएट है और वह मेघालय की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बतौर स्पोर्ट्स गाइड काम कर चुकी है। उसने बताया कि वह फिलहाल अफ्रीकी छात्रों को एडमिशन दिलाने के लिए कंसल्टेंसी का काम कर रही है। इसके अलावा उसने यह भी दावा किया कि वह पिछले चार सालों से एक राजनीतिक पार्टी की अखिल भारतीय सचिव के तौर पर काम कर रही है। हालांकि पुलिस ने उसके द्वारा बताई गई पार्टी के नाम का खुलासा नहीं किया।