Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Police arrested Woman for driving SUV with forged diplomatic number plates
फर्जी एंबेसी प्लेट लगा VIP इलाकों में घूम रही थी महिला, पुलिस ने दबोचा तो बताया राजनीतिक कनेक्शन

फर्जी एंबेसी प्लेट लगा VIP इलाकों में घूम रही थी महिला, पुलिस ने दबोचा तो बताया राजनीतिक कनेक्शन

संक्षेप:

DCP (क्राइम ब्रांच) संजीव कुमार यादव ने बताया कि महिला ने शुरू में खुद को एक विदेशी दूतावास का प्रतिनिधि बताया। हालांकि, वह न तो मिशन का नाम बता पाई और न ही गाड़ी के लिए कोई वैध डिप्लोमैटिक या मालिकाना दस्तावेज दिखा पाई।

Jan 23, 2026 06:27 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुस्तैदी दिखाते हुए 45 साल की एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जो कि अपनी इनोवा में विदेशी राजनयिक वाली फर्जी नंबर प्लेट लगाकर हाई-सिक्योरिटी वाले इलाकों में घूम रही थी। इतना ही नहीं जब उस महिला की गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें विदेशी राजनयिक मिशनों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक अन्य फर्जी नंबर प्लेट भी मिली। महिला का कहना है कि वह पुलिस जांच से बचने और आने-जाने में सहूलियत के लिए ऐसा कर रही थी। आरोपी महिला असम के गुवाहाटी शहर की रहने वाली है और पूछताछ के दौरान उसने खुद को एक राजनीतिक पार्टी का अखिल भारतीय सचिव भी बताया। पुलिस का कहना है कि उसने इस कार्रवाई को एक खुफिया सूचना के आधार पर अंजाम दिया और गणतंत्र दिवस समारोह से पहले हुई इस गिरफ्तारी को उसने राष्ट्रीय सुरक्षा के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण बताया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

खुफिया जानकारी के बाद पुलिस ने की गिरफ्तारी

पुलिस ने बताया कि, 'यह गिरफ्तारी एक खास खुफिया जानकारी के बाद की गई, जिसमें पता चला था कि एक महिला जाली डिप्लोमैटिक रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट वाली गाड़ी का इस्तेमाल करके अक्सर अलग-अलग दूतावासों और संवेदनशील डिप्लोमैटिक ज़ोन में जा रही थी। इसके बाद पुलिस की एक टीम ने जाल बिछाकर 15 जनवरी को वसंत विहार इलाके में उस SUV (टोयोटा इनोवा) को रोका। फिर गाड़ी की तलाशी के दौरान, अधिकारियों को उसमें रखी एक और जाली नंबर प्लेट मिली जो विदेशी मिशनों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्लेट जैसी थी।'

एंबेसी का प्रतिनिधि बता रही थी, सबूत नहीं दे सकी

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (क्राइम ब्रांच) संजीव कुमार यादव ने बताया कि महिला ने शुरू में खुद को एक विदेशी दूतावास का प्रतिनिधि बताया। हालांकि, वह न तो मिशन का नाम बता पाई और न ही गाड़ी के लिए कोई वैध डिप्लोमैटिक या मालिकाना दस्तावेज दिखा पाई। जिसके बाद उसे पूछताछ के लिए सनलाइट कॉलोनी में क्राइम ब्रांच के ऑफिस ले जाया गया।

गाड़ी खरीदी लेकिन अपने नाम पर नहीं करवाई

गुवाहाटी की रहने वाली इस महिला ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने नवंबर 2024 में एक विदेशी दूतावास से SUV खरीदी थी, लेकिन उसे अपने नाम पर रजिस्टर्ड नहीं करवा पाई। अधिकारी ने बताया कि पुलिस चेकिंग से बचने और प्रतिबंधित इलाकों में आजादी से घूमने के लिए, उसने असली प्लेटों को जाली प्लेटों से बदल दिया था। उसने यह भी दावा किया कि साल 2023 और 2024 के बीच उसने एक विदेशी दूतावास में कंसल्टेंट के तौर पर काम किया था।

खुद को राजनीतिक पार्टी का अखिल भारतीय सचिव बताया

महिला का कहना है कि वह ग्रेजुएट है और वह मेघालय की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बतौर स्पोर्ट्स गाइड काम कर चुकी है। उसने बताया कि वह फिलहाल अफ्रीकी छात्रों को एडमिशन दिलाने के लिए कंसल्टेंसी का काम कर रही है। इसके अलावा उसने यह भी दावा किया कि वह पिछले चार सालों से एक राजनीतिक पार्टी की अखिल भारतीय सचिव के तौर पर काम कर रही है। हालांकि पुलिस ने उसके द्वारा बताई गई पार्टी के नाम का खुलासा नहीं किया।

ये भी पढ़ें:ओल्ड फरीदाबाद से सेक्टर-8 तक एक्सप्रेसवे किनारे बनेगा 10 KM लंबा ग्रीन कॉरिडोर
ये भी पढ़ें:दिल्ली के 50 से ज्यादा इलाकों में जल संकट, 4 फरवरी तक रहेगी पानी की कमी

इस मामले में पुलिस ने महिला को गिरफ्तार करने के साथ ही उसकी SUV, दो सेट जाली राजनयिक नंबर प्लेटें, एक मोबाइल फोन और गाड़ी के बिक्री दस्तावेज़ ज़ब्त कर लिए हैं। अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।