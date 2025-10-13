Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Police arrested two robbers who carried out the robbery by forcibly replacing an ATM

महिला से जबरन एटीएम कार्ड लूटकर निकाल लिए 60000 रुपए, दिल्ली में सनसनीखेज वारदात; 2 दबोचे

दिल्ली में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बदमाशों ने एक महिला से जबरन एटीएम कार्ड लूटकर 60000 रुपए निकाल लिए। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से पैसे भी बरामद किए गए हैं।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वार्ता, नई दिल्लीMon, 13 Oct 2025 03:59 PM
दिल्ली पुलिस की बाहरी उत्तरी जिला टीम ने एक महिला से लूट मामले का खुलासा करते हुए दो लुटेरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम बिट्टू और शिशपाल उर्फ लीलू है। दोनों हरियाणा में हिसार जिला के राजठल गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों से कुल 45000 लूटी गई रकम, शिकायतकर्ता का कैनरा बैंक एटीएम कार्ड और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल को बरामद किया है।

डीसीपी हरेश्वर स्वामी ने सोमवार को बताया कि शिकायतकर्ता इंद्राज कॉलोनी, बावाना निवासी महिला शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि तीन अक्टूबर को कुछ लोगों ने जबरन उसका एटीएम कार्ड जबरन बदल लिया और उसके खाते से 60000 की रकम निकाल लिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए सब इंस्पेक्टर मोहित बतान की अगुवाई में एक विशेष टीम गठित की गई।

इस टीम ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच करते हुए आरोपियों को दिल्ली से हरियाणा तक तलाश किया गया। लगातार तकनीकी निगरानी और स्थानीय खुफिया जानकारी के आधार पर दोनों आरोपियों को हिसार जिले के राजठल गांव से दबोचा गया।

पूछताछ में आरोपी बिट्टू ने अपने साथियों शिशपाल और तीसरे फरार आरोपी टिंकू के साथ लूट की साजिश कबूल की। पुलिस अब टिंकू की तलाश में छापेमारी कर रही है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
