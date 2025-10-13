महिला से जबरन एटीएम कार्ड लूटकर निकाल लिए 60000 रुपए, दिल्ली में सनसनीखेज वारदात; 2 दबोचे
दिल्ली में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बदमाशों ने एक महिला से जबरन एटीएम कार्ड लूटकर 60000 रुपए निकाल लिए। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से पैसे भी बरामद किए गए हैं।
दिल्ली में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बदमाशों ने एक महिला से जबरन एटीएम कार्ड लूटकर 60000 रुपए निकाल लिए। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से पैसे भी बरामद किए गए हैं।
दिल्ली पुलिस की बाहरी उत्तरी जिला टीम ने एक महिला से लूट मामले का खुलासा करते हुए दो लुटेरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम बिट्टू और शिशपाल उर्फ लीलू है। दोनों हरियाणा में हिसार जिला के राजठल गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों से कुल 45000 लूटी गई रकम, शिकायतकर्ता का कैनरा बैंक एटीएम कार्ड और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल को बरामद किया है।
डीसीपी हरेश्वर स्वामी ने सोमवार को बताया कि शिकायतकर्ता इंद्राज कॉलोनी, बावाना निवासी महिला शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि तीन अक्टूबर को कुछ लोगों ने जबरन उसका एटीएम कार्ड जबरन बदल लिया और उसके खाते से 60000 की रकम निकाल लिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए सब इंस्पेक्टर मोहित बतान की अगुवाई में एक विशेष टीम गठित की गई।
इस टीम ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच करते हुए आरोपियों को दिल्ली से हरियाणा तक तलाश किया गया। लगातार तकनीकी निगरानी और स्थानीय खुफिया जानकारी के आधार पर दोनों आरोपियों को हिसार जिले के राजठल गांव से दबोचा गया।
पूछताछ में आरोपी बिट्टू ने अपने साथियों शिशपाल और तीसरे फरार आरोपी टिंकू के साथ लूट की साजिश कबूल की। पुलिस अब टिंकू की तलाश में छापेमारी कर रही है।