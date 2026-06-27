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दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी, विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लो के दो गुर्गों को दबोचा; कई हथियार बरामद

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गोल्डी ढिल्लो भारत के बाहर रहकर अपना नेटवर्क चला रहा है। वह जबरन वसूली, अवैध हथियारों की तस्करी, नशीले पदार्थों के व्यापार और टारगेटेड हिंसा में मिलीभगत जैसे अपराधों में शामिल है।

दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी, विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लो के दो गुर्गों को दबोचा; कई हथियार बरामद

दिल्ली पुलिस ने विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लो के दो प्रमुख गुर्गों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और इस दौरान उनके पास से हथियार, कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आरोपियों की पहचान जतिन भारद्वाज उर्फ ​​नन्नू (28) और सुखविंदर सिंह उर्फ ​​बग्गा (28) के रूप में हुई है जो कि पंजाब के राजपुरा के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि ये दोनों विदेश में रहकर गैंग चला रहे गोल्डी ढिल्लो के नेटवर्क का हिस्सा हैं और अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन में शामिल थे। जांच एजेंसियों से बचने के लिए आरोपी जंगी और सिग्नल जैसे एन्क्रिप्टेड एप्लिकेशन का इस्तेमाल कर रहे थे।

पुलिस के अनुसार जतिन को 24 जून को एक खुफिया सूचना के आधार पर रोहिणी से गिरफ्तार किया गया। सूचना मिली थी कि वह इलाके में किसी गंभीर अपराध को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया और तलाशी के दौरान उसके पास से एक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल और चार जिंदा कारतूस बरामद किए। इसके बाद उससे हुई पूछताछ के आधार पर उसे हथियारों की सप्लाई करने वाले सुखविंदर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि सुखविंदर की निशानदेही पर एक देसी पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। इस मामले में पुलिस ने क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

पुलिस को चकमा देने करते हैं इन दो ऐप्स का इस्तेमाल

मामले की जानकारी देते हुए स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस (क्राइम) HGS धालीवाल ने कहा, 'तकनीकी निगरानी और फील्ड वेरिफिकेशन से पता चला कि कई अपराधी विदेश में रहने वाले गैंगस्टरों को लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रहे थे और पुलिस व अन्य एजेंसियों से बचने के लिए जंगी (Zangi) और सिग्नल (Signal) जैसे एन्क्रिप्टेड एप्लिकेशन का इस्तेमाल कर रहे थे।'

दोनों आरोपियों का है आपराधिक रिकॉर्ड

पुलिस ने बताया कि जतिन साल 2014 और 2025 के बीच कम से कम 14 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है, इनमें पंजाब और हरियाणा में दर्ज चोरी, सेंधमारी, झपटमारी, आर्म्स एक्ट और NDPS के मामले शामिल हैं। जबकि सुखविंदर पंजाब में चोरी, झपटमारी और NDPS से जुड़े अपराधों को अंजाम दे चुका है।

सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल और कई हथियार बरामद

जांचकर्ताओं का आरोप है कि इन दोनों ने गोल्डी ढिल्लो से जुड़े शूटर्स को छिपने की जगह और लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया था और स्थानीय नशीले पदार्थों के वितरण नेटवर्क पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद की। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल, एक देसी पिस्तौल, छह जिंदा कारतूस, एक बाइक और चार मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान करने और उनके अंतर-राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय संपर्कों का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।

पुलिस का कहना है कि गोल्डी ढिल्लो भारत के बाहर रहकर अपना नेटवर्क चला रहा है। वह जबरन वसूली, अवैध हथियारों की तस्करी, नशीले पदार्थों के व्यापार और टारगेटेड हिंसा में मिलीभगत जैसे अपराधों में शामिल है। उसका सिंडिकेट देश के बाहर रहते हुए आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन, VPN और वर्चुअल नंबरों का इस्तेमाल करता है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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