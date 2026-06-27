दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी, विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लो के दो गुर्गों को दबोचा; कई हथियार बरामद
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गोल्डी ढिल्लो भारत के बाहर रहकर अपना नेटवर्क चला रहा है। वह जबरन वसूली, अवैध हथियारों की तस्करी, नशीले पदार्थों के व्यापार और टारगेटेड हिंसा में मिलीभगत जैसे अपराधों में शामिल है।
दिल्ली पुलिस ने विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लो के दो प्रमुख गुर्गों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और इस दौरान उनके पास से हथियार, कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आरोपियों की पहचान जतिन भारद्वाज उर्फ नन्नू (28) और सुखविंदर सिंह उर्फ बग्गा (28) के रूप में हुई है जो कि पंजाब के राजपुरा के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि ये दोनों विदेश में रहकर गैंग चला रहे गोल्डी ढिल्लो के नेटवर्क का हिस्सा हैं और अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन में शामिल थे। जांच एजेंसियों से बचने के लिए आरोपी जंगी और सिग्नल जैसे एन्क्रिप्टेड एप्लिकेशन का इस्तेमाल कर रहे थे।
पुलिस के अनुसार जतिन को 24 जून को एक खुफिया सूचना के आधार पर रोहिणी से गिरफ्तार किया गया। सूचना मिली थी कि वह इलाके में किसी गंभीर अपराध को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया और तलाशी के दौरान उसके पास से एक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल और चार जिंदा कारतूस बरामद किए। इसके बाद उससे हुई पूछताछ के आधार पर उसे हथियारों की सप्लाई करने वाले सुखविंदर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि सुखविंदर की निशानदेही पर एक देसी पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। इस मामले में पुलिस ने क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
पुलिस को चकमा देने करते हैं इन दो ऐप्स का इस्तेमाल
मामले की जानकारी देते हुए स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस (क्राइम) HGS धालीवाल ने कहा, 'तकनीकी निगरानी और फील्ड वेरिफिकेशन से पता चला कि कई अपराधी विदेश में रहने वाले गैंगस्टरों को लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रहे थे और पुलिस व अन्य एजेंसियों से बचने के लिए जंगी (Zangi) और सिग्नल (Signal) जैसे एन्क्रिप्टेड एप्लिकेशन का इस्तेमाल कर रहे थे।'
दोनों आरोपियों का है आपराधिक रिकॉर्ड
पुलिस ने बताया कि जतिन साल 2014 और 2025 के बीच कम से कम 14 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है, इनमें पंजाब और हरियाणा में दर्ज चोरी, सेंधमारी, झपटमारी, आर्म्स एक्ट और NDPS के मामले शामिल हैं। जबकि सुखविंदर पंजाब में चोरी, झपटमारी और NDPS से जुड़े अपराधों को अंजाम दे चुका है।
सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल और कई हथियार बरामद
जांचकर्ताओं का आरोप है कि इन दोनों ने गोल्डी ढिल्लो से जुड़े शूटर्स को छिपने की जगह और लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया था और स्थानीय नशीले पदार्थों के वितरण नेटवर्क पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद की। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल, एक देसी पिस्तौल, छह जिंदा कारतूस, एक बाइक और चार मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान करने और उनके अंतर-राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय संपर्कों का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।
पुलिस का कहना है कि गोल्डी ढिल्लो भारत के बाहर रहकर अपना नेटवर्क चला रहा है। वह जबरन वसूली, अवैध हथियारों की तस्करी, नशीले पदार्थों के व्यापार और टारगेटेड हिंसा में मिलीभगत जैसे अपराधों में शामिल है। उसका सिंडिकेट देश के बाहर रहते हुए आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन, VPN और वर्चुअल नंबरों का इस्तेमाल करता है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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