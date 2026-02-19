Hindustan Hindi News
दिल्ली में बड़ी साजिश नाकाम? लाल किले के पास धरे गए कार सवार संदिग्ध, NIA के फर्जी कार्ड भी बरामद

Feb 19, 2026 06:26 am ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में लालकिला के पीछे कार सवार दो कश्मीरी संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इनके पास से एनआईए का जाली पहचान पत्र बरामद हुआ है। जबकि यह कार 15 साल पुरानी है, जिसे एक संदिग्ध ने खरीदने का दावा किया है।

दिल्ली में लालकिला के पीछे कार सवार दो कश्मीरी संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इनके पास से एनआईए का जाली पहचान पत्र बरामद हुआ है। जबकि यह कार 15 साल पुरानी है, जिसे एक संदिग्ध ने खरीदने का दावा किया है। बहरहाल संदिग्धों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। चूंकि कुछ दिन पहले ही आसपास के इलाके में ही ब्लास्ट की घटना हुई थी, इस कारण इन संदिग्धों स्थानीय पुलिस के अलावा दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल, आईबी और एनआईए की संयुक्त टीमों द्वारा पूछताछ की जा रही है।

इस मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इन संदिग्धों से जुड़ी जानकारी जुटाकर जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही इनके बारे में जानकारी दी जाएगी। हालांकि पुलिस के अलावा अन्य दूसरी एजेंसियों की टीमें इनसे काफी सख्ती से पूछताछ कर रही हैं और इनके नेटवर्क से जुड़े लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रही हैं।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक कोतवाली थाना की पुलिस टीम इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी। इस दौरान पेट्रोलिंग टीम को दिल्ली चलो पार्क के पास लाल किले के पीछे एक हुंडई सैंट्रो (काले रंग की कार मिली) जिसका पंजीकरण नंबर जम्मू-कश्मीर का था। इसके बाद पुलिस कार सवार दो दोनों को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

