दिल्ली में ठक ठक गैंग से सावधान, लोगों के साथ नॉक-नॉक खेलकर चोरी की वारदात को देते थे अंजाम

Hindustan Hindi News
Delhi Police arrested two criminals of Thak Thak gang.

आरोपियों नवाब उर्फ ​​गुलजार और मुकीम के पास से चोरी के पांच मोबाइल बरामद किए हैं। आरोपियों पर स्नैचिंग, चोरी, आर्म्स एक्ट और लूट के 17 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है।

Ratan Gupta हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्ली, राजन शर्माFri, 10 Oct 2025 01:34 PM
दिल्ली में लोगों के साथ नॉक-नॉक खेलकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली ठक ठक गैंग के 2 बदमाशों को दिल्ली पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार किया है। आरोपियों नवाब उर्फ ​​गुलजार और मुकीम के पास से चोरी के पांच मोबाइल बरामद किए हैं। आरोपियों पर स्नैचिंग, चोरी, आर्म्स एक्ट और लूट के 17 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। जानिए कैसे ठक ठक गैंग के बदमाश लोगों के साथ खेल खेलकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे।

नॉक नॉक खेलकर ऐसे करते थे चोरी

पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि 26 सितम्बर को जीके पार्ट-1 थाना पुलिस को चोरी कर शिकायत मिली। पीड़ित ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह जीके मेट्रो स्टेशन के पास अपनी गाड़ी में था। तभी एक अज्ञात शख्स शख्स ने उसकी कार की खिड़की खटखटाई, पीड़ित ने शीशा नीचे किया तो अज्ञात शख्स ने कहा कि उसने कार का टायर उसके पैर पर चढ़ा दिया है। जिससे उसे चोट लगी है। अभी दोनों बात कर रहे थे कि एक अन्य शख्स ने गाड़ी की सीट पर रखा पीड़ित का मोबाइल चोरी कर लिया और दोनों फरार हो गए। पीड़ित के बयान पर जीके थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की।

मेरठ से दिल्ली आकर देते थे चोरी को अंजाम

एसीपी ऑपरेशन अरविंद कुमार के नेतृत्व में एएटीएस इंस्पेक्टर उमेश यादव की टीम ने जांच शुरू की। एसआई साजिद हुसैन, एएसआई देशराज ने सीसीटीवी फुटेज जब्त की उसका विश्लेषण किया। पुलिस टीम ने पाया पहले हुई कई वारदातों में भी यहीं दोनों आरोपी शामिल थे। पुलिस दोनों की जानकारी जुटाई तो पता चला कि वह मेरठ से दिल्ली आकर वारदात करने के बाद वापस मेरठ चले जाते हैं।

दिल्ली पुलिस ने मेरठ पहुंचकर चोरों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने मेरठ स्थिति उनके ठिकानों पर एक टीम भेजी। पुलिस टीम ने आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने पांच चोरी के मोबाइल बरामद किए। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की तो पता चला कि उन पर दिल्ली के विभिन्न थानों में 17 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। फिलहाल दोनों बदमाशों को जेल भेज दिया गया है।