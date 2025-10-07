delhi police arrested saqib from meerut for stealing more than 1000 vehicles 1000 से अधिक गाड़ियां चोरी करने का आरोप; दिल्ली पुलिस ने मेरठ के साकिब को दबोचा, Ncr Hindi News - Hindustan
delhi police arrested saqib from meerut for stealing more than 1000 vehicles

दिल्ली पुलिस ने एक हजार से ज्यादा गाड़ियां चोरी करने के आरोप में मेरठ के कुख्यात वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। साकिब उर्फ गुड्डू का गिरोह स्पेशल सॉफ्टवेयर की मदद से पलक छपकते वहनों को उड़ा देता था। 

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राजन शर्मा, नई दिल्लीTue, 7 Oct 2025 10:04 PM
दिल्ली पुलिस की पूर्वी जिला एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वायड (एएटीएस) टीम ने एक हजार से ज्यादा गाड़ियां चोरी करने के आरोप में मेरठ के कुख्यात वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी 27 वर्षीय साकिब उर्फ गुड्डू का गिरोह विशेष तरह के सॉफ्टवेयर की मदद से चंद ही मिनटों में नकली चाबी बनाकर किसी भी गाड़ी को चोरी कर लिया करते थे।

एक करोड़ की तीन गाड़ियां बरामद

पुलिस ने आरोपी के पास से एक करोड़ कीमत की तीन गाड़ियां (फॉरच्यूनर, इनोवा, किया और सेल्टोस) और विशेष तरह के सॉफ्टवेयर से लोड एक टैब बरामद किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

पुलिस ने रखा था 25 हजार रुपये का इनाम

मेरठ के नौचंदी थाने एरिया में हत्या के प्रयास समेत अन्य मामलों में साकिब की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 25 हजार रुपये इनाम घोषित किया था। पुलिस को इसके साथी अजहरुद्दीन उर्फ अज्जू, उजैर और राशिद उर्फ काला की तलाश है। उनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है।

कई बार जेल जा चुका है आरोपी

पुलिस उपायुक्त अभिषेक धानिया ने बताया कि एएटीएस टीम वाहन चोरी के मामले में गुड्डू की तलाश कर रही थी। 24 सितंबर को पुलिस टीम ने गश्त के दौरान प्रीत विहार इलाके से साकिब उर्फ गुड्डू को दबोचा लिया। छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी के खिलाफ 26 मामले दर्ज हैं। वह कई बार जेल भी जा चुका है।

दूसरे राज्यों में खपाते थे आरोपी

जेल से बाहर आने के बाद वह लगातार वाहन चोरी की वारदातों में शामिल हो जाता है। आरोपी की पुलिस रिमांड ली गई। पुलिस ने उसकी सूचना पर पंजाब के तरनतारन में छापेमारी कर किया सेल्टोस कार बरामद की। आरोपी दिल्ली से गाड़ी चोरी करने के बाद पंजाब, राजस्थान, कोलकाता, गुजरात के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में बेचते थे।

इंजन और चेसिस नंबर बदल बेच देते थे गाड़ी

पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि यह ऑन डिमांड भी गाड़ियां चोरी करते थे। इनके साथी अजहरुद्दीन उर्फ अज्जू, उजैर और राशिद उर्फ काला पहले गाड़ी की पहचान कर लेते थे। इसके बाद गाड़ी का दरवाजा खोलकर ईसीएम को विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से डिकोड कर चाबी बना ली जाती थी।

बैंक से जब्त गाड़ी बताते थे आरोपी

बाद में कार को चोरी कर लिया जाता था। नकली नंबर प्लेट लगातार कार को पहले मेरठ ले जाया जाता था। इसके बाद उसका इंजन व चेसिस नंबर बदलकर उसे दूसरे राज्यों में बेच दिया जाता था। कई बार इन गाड़ियों को बैंक से जब्त गाड़ी कहकर बेच दिया जाता था। पुलिस साकिब के बाकी साथियों की तलाश कर रही है।