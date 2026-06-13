NCR में घर का सपना दिखाकर किया करोड़ों का फ्रॉड, दिल्ली पुलिस ने रियल एस्टेट कारोबारी शिव नंदन को किया गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू टीम ने रियल एस्टेट कारोबारी शिवनंदन यादव को गिरफ्तार किया है। उसपर घर का सपना दिखाकर करोड़ों रुपए के फ्रॉड का आरोप लगा है।
कई निवेशकों से जुड़े करोड़ों रुपये के रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामले में वर्षों से गिरफ्तारी से बच रहे एक भगोड़े अपराधी को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान शिव नंदन सिंह यादव के रूप में हुई है। वह 2019 में दर्ज नौ प्राथमिकियों में वांछित था। इन मामलों में कई पीड़ितों ने शिकायत की थी कि उन्हें एक ऐसे आवासीय परियोजना में निवेश करने के लिए ठगा गया, जो कभी अस्तित्व में ही नहीं आई। उसे शुक्रवार को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है
किस ग्रुप के साथ कर रहा था काम
पुलिस के अनुसार, ये मामले शाहदरा जिला स्थित कड़कड़डूमा अदालत के मुख्य महानगर दंडाधिकारी के निर्देश पर दर्ज किए गए थे। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की जांच में पता चला कि सभी शिकायतों में आरोपियों का एक ही समूह एम/एस जीआरपीएल ग्लोब रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से काम कर रहा था।
2013 में भी कर चुका है फ्रॉड
पुलिस ने बताया कि कंपनी ने 2013 में ग्रेटर फरीदाबाद के तिलोरी खादर गांव में ''कृष्ण कुंज टाउनशिप'' नामक आवासीय परियोजना शुरू की थी। कंपनी ने विज्ञापनों और एक विकसित आवासीय टाउनशिप का आश्वासन देकर लोगों को आवासीय भूखंडों में निवेश करने के लिए कथित तौर पर प्रेरित किया। प्रस्तावित परियोजना में लगभग 10.26 एकड़ भूमि पर 496 आवासीय भूखंड विकसित किए जाने थे। हालांकि, जांच में पाया गया कि कंपनी और उसके निदेशकों ने परियोजना के संबंध में तथ्यों को कथित रूप से गलत ढंग से प्रस्तुत किया था और टाउनशिप विकसित करने के लिए उनके पास पर्याप्त वैध भूमि भी नहीं थी।
कोर्ट ने घोषित किया था भगोड़ा
निवेशकों से बड़ी रकम जुटाने के बाद आरोपियों ने कथित तौर पर वादा किए गए भूखंड नहीं दिए और परियोजना को बीच में ही छोड़ दिया, जिससे खरीदारों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। पुलिस ने बताया कि यादव 2019 से फरार था और लगातार कानूनी कार्रवाई से बचता रहा। कई सालों तक उसका पता नहीं चलने पर 2023 में अदालत ने उसे सभी नौ मामलों में भगोड़ा अपराधी घोषित किया था।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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