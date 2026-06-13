Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

NCR में घर का सपना दिखाकर किया करोड़ों का फ्रॉड, दिल्ली पुलिस ने रियल एस्टेट कारोबारी शिव नंदन को किया गिरफ्तार

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
Follow us on Google News
share

दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू टीम ने रियल एस्टेट कारोबारी शिवनंदन यादव को गिरफ्तार किया है। उसपर घर का सपना दिखाकर करोड़ों रुपए के फ्रॉड का आरोप लगा है।

NCR में घर का सपना दिखाकर किया करोड़ों का फ्रॉड, दिल्ली पुलिस ने रियल एस्टेट कारोबारी शिव नंदन को किया गिरफ्तार

कई निवेशकों से जुड़े करोड़ों रुपये के रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामले में वर्षों से गिरफ्तारी से बच रहे एक भगोड़े अपराधी को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान शिव नंदन सिंह यादव के रूप में हुई है। वह 2019 में दर्ज नौ प्राथमिकियों में वांछित था। इन मामलों में कई पीड़ितों ने शिकायत की थी कि उन्हें एक ऐसे आवासीय परियोजना में निवेश करने के लिए ठगा गया, जो कभी अस्तित्व में ही नहीं आई। उसे शुक्रवार को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है

किस ग्रुप के साथ कर रहा था काम

पुलिस के अनुसार, ये मामले शाहदरा जिला स्थित कड़कड़डूमा अदालत के मुख्य महानगर दंडाधिकारी के निर्देश पर दर्ज किए गए थे। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की जांच में पता चला कि सभी शिकायतों में आरोपियों का एक ही समूह एम/एस जीआरपीएल ग्लोब रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से काम कर रहा था।

ये भी पढ़ें:झटका! दिल्ली में बिजली हुई महंगी! जेब और ढीली करने के लिए रहिए तैयार

2013 में भी कर चुका है फ्रॉड

पुलिस ने बताया कि कंपनी ने 2013 में ग्रेटर फरीदाबाद के तिलोरी खादर गांव में ''कृष्ण कुंज टाउनशिप'' नामक आवासीय परियोजना शुरू की थी। कंपनी ने विज्ञापनों और एक विकसित आवासीय टाउनशिप का आश्वासन देकर लोगों को आवासीय भूखंडों में निवेश करने के लिए कथित तौर पर प्रेरित किया। प्रस्तावित परियोजना में लगभग 10.26 एकड़ भूमि पर 496 आवासीय भूखंड विकसित किए जाने थे। हालांकि, जांच में पाया गया कि कंपनी और उसके निदेशकों ने परियोजना के संबंध में तथ्यों को कथित रूप से गलत ढंग से प्रस्तुत किया था और टाउनशिप विकसित करने के लिए उनके पास पर्याप्त वैध भूमि भी नहीं थी।

ये भी पढ़ें:दिल्ली NCR में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट, जानें 13 जून को कैसा रहेगा मौसम

कोर्ट ने घोषित किया था भगोड़ा

निवेशकों से बड़ी रकम जुटाने के बाद आरोपियों ने कथित तौर पर वादा किए गए भूखंड नहीं दिए और परियोजना को बीच में ही छोड़ दिया, जिससे खरीदारों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। पुलिस ने बताया कि यादव 2019 से फरार था और लगातार कानूनी कार्रवाई से बचता रहा। कई सालों तक उसका पता नहीं चलने पर 2023 में अदालत ने उसे सभी नौ मामलों में भगोड़ा अपराधी घोषित किया था।

ये भी पढ़ें:दिल्ली के 'शापित' CM आवास पर चलेगा बुलडोजर, क्या है रेखा गुप्ता सरकार का प्लान
Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Delhi News Ncr News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।