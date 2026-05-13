Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

संजय कपूर की मौत पर ट्वीट करना पड़ा भारी, दिल्ली पुलिस ने ‘द स्किन डॉक्टर’ को किया गिरफ्तार

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान
share

दिल्ली पुलिस ने बिजनेसमैन संजय कपूर की मौत के बाद कपूर फैमिली पर आपत्तिजनत ट्वीट करने वाले नीलम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। कपूर फैमिली ने नीलम सिंह के खिलाफ वसंत कुंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी।

संजय कपूर की मौत पर ट्वीट करना पड़ा भारी, दिल्ली पुलिस ने ‘द स्किन डॉक्टर’ को किया गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर डॉ. नीलम सिंह उर्फ 'द स्किन डॉक्टर' को गिरफ्तार कर लिया है। नीलम सिंह पर आरोप है कि उन्होंने बिजनेसमैन संजय कपूर की मौत के बाद कपूर परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट किया था। इस मामले में कपूर फैमिली की तरफ से स्किन डॉक्टर के खिलाफ वसंत कुंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी इन्फ्लुएंसर को गिरफ्तार कर लिया है।

FIR में 2 और नाम

इस मामले की जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी डॉक्टर नीलम सिंह ने कारोबारी संजय कपूर की मौत के बाद कपूर परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं, जिस वजह से परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कपूर फैमिली की तरफ से दर्ज करवाई गई एफआईआर में दो और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का नाम शामिल है।

पूछताछ के लिए बुलाया और गिरफ्तार कर लिया

दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि कपूर परिवार की ओर से दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के वसंत कुंज थाने में इस संबंध में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी इन्फ्लुएंसर को पूछताछ के लिए बुलाया और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि इन्फ्लुएंसर द्वारा किए गए ये ट्वीट किसी के इशारे पर किए गए थे या नहीं। फिलहाल पुलिस की आगे की जांच जारी है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।