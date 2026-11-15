दिल्ली में शॉरूम में घुसकर की थी महिला की हत्या; पुलिस ने दबोचा आरोपी सूरज
दिल्ली के मोतीनगर इलाके में कपड़े के शोरूम में घुसकर लड़की की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान सूरज के तौर पर हुई है।
राजन शर्मा, नई दिल्ली: दिल्ली के मोतीनगर इलाके में कपड़े के शोरूम में घुसकर लड़की की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान सूरज के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी बाहर भागने की फिराक में था। लेकिन पुलिस ने समय रहते टेक्निकल और मैनुअल सर्विलांस के जरिए आरोपी को अरेस्ट कर लिया है।
महिला की पहचान शबनम के तौर पर हुई है। शबनम के परिवारवालों ने आरोप लगाया था कि एक जानकार लड़के ने उनकी बेटी की हत्या की है। वे टैक्सी चलाता है। परिवार ने दावा किया था सूरज और शबनम के बीच पहले भी विवाद हुआ था और तब मोतीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। लेकिन समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं होने से यह वारदात हो गई।
सूरज की गिरफ्तार के बाद एक पुलिस अधिकारी ने कहा, उससे पूछताछ की जा रही है ताकि हत्या के असली मकसद का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी जांचा जा रहा है कि क्या यह मामला पीड़िता के साथ उसके निजी संबंधों में आई खटास से जुड़ा है। पीड़िता, शबनम, मोती नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक शोरूम में काम करती थी और पश्चिमी दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहती थी।
शनिवार शाम को शोरूम के ट्रायल रूम में उसका शव मिला। उसका गला किसी धारदार हथियार से काटा गया था। शुरुआती जांच के अनुसार, आरोपी पीड़िता को जानता था और पहले उनके बीच अच्छे संबंध थे। हालांकि, बताया जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों में उनके रिश्तों में खटास आ गई थी। पुलिस को शक है कि निजी रिश्तों में तनाव और एकतरफा प्यार (या प्यार का जवाब न मिलना) इस हत्या की वजह हो सकते हैं। अधिकारी ने बताया कि अपराध के पीछे की परिस्थितियों और मुख्य मकसद का पता लगाने के लिए आरोपी से विस्तार से पूछताछ की जाएगी।
यह घटना शनिवार रात करीब 9 बजे सामने आई, जब शोरूम के कर्मचारी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने ट्रायल रूम चेक किया तो शबनम को खून से लथपथ हालत में पाया।
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अदिति शर्मा
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