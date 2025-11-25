Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi police arrested man threatning harassing news anchor making fake profiles
शादी रोकने की धमकी, गंदी पोस्ट; एंकर को परेशान करने वाला मुंबई से पकड़ा गया

शादी रोकने की धमकी, गंदी पोस्ट; एंकर को परेशान करने वाला मुंबई से पकड़ा गया

संक्षेप:

पुलिस उपायुक्त (बाहरी उत्तर) हरेश्वर स्वामी ने बताया कि शिकायत के अनुसार, किसी अज्ञात व्यक्ति ने एंकर की तस्वीरों का उपयोग करके फर्जी प्रोफाइल बनाए और उन पर अपमानजनक तथा फर्जी कंटेंट अपलोड किए थे। एंकर को एक धमकी भरा फोन कॉल भी आया था। 

Tue, 25 Nov 2025 05:42 PMUtkarsh Gaharwar नई दिल्ली, पीटीआई
share Share
Follow Us on

दिल्ली पुलिस ने एक महिला एंकर के खिलाफ फर्जी प्रोफाइल बनाकर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस ने शिकायत के बाद मुंबई से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान चेत कमल प्रकाश (मूल रूप से जम्मू निवासी) के रूप में हुई है, जो गिरफ्तारी से पहले मुंबई में रह रहा था। अधिकारियों ने बताया कि उसने कथित तौर पर शिकायतकर्ता को परेशान करने, पीछा करने और डराने-धमकाने के लिए कई फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाए थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस उपायुक्त (बाहरी उत्तर) हरेश्वर स्वामी ने बताया कि शिकायत के अनुसार, किसी अज्ञात व्यक्ति ने एंकर की तस्वीरों का उपयोग करके फर्जी प्रोफाइल बनाए और उन पर अपमानजनक तथा फर्जी कंटेंट अपलोड किए थे। एंकर को एक धमकी भरा फोन कॉल भी आया था, जिसमें दावा किया गया था कि उसकी होने वाली शादी को रोक दिया जाएगा और उत्पीड़न जारी रहेगा।

अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच के बाद, 16 नवंबर को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66C (पहचान की चोरी) के तहत एक मामला दर्ज किया गया। पुलिस टीम ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया रजिस्ट्रेशन डेटा और आईपी लॉग्स की जांच की, जिससे पता चला कि उत्पीड़न में इस्तेमाल किए गए अकाउंट प्रकाश से जुड़े एक मोबाइल नंबर का उपयोग करके बनाए गए थे। अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी निगरानी (Technical surveillance) के जरिए डिजिटल गतिविधि का पता मुंबई के सहार इलाके में चला।

इसके बाद एक टीम ने छापा मारा, प्रकाश को पकड़ा और एक मोबाइल फोन तथा एक लैपटॉप जब्त किया, जिनके अपराधों में इस्तेमाल होने का संदेह है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित को लगातार परेशान करने के लिए प्रकाश ने हाल ही में और भी फर्जी अकाउंट बनाए थे। उन्होंने आगे कहा कि उपकरणों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और आगे की जांच जारी है।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Delhi News Delhi Crime Delhi Police
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।