शादी रोकने की धमकी, गंदी पोस्ट; एंकर को परेशान करने वाला मुंबई से पकड़ा गया

दिल्ली पुलिस ने एक महिला एंकर के खिलाफ फर्जी प्रोफाइल बनाकर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस ने शिकायत के बाद मुंबई से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान चेत कमल प्रकाश (मूल रूप से जम्मू निवासी) के रूप में हुई है, जो गिरफ्तारी से पहले मुंबई में रह रहा था। अधिकारियों ने बताया कि उसने कथित तौर पर शिकायतकर्ता को परेशान करने, पीछा करने और डराने-धमकाने के लिए कई फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाए थे।

पुलिस उपायुक्त (बाहरी उत्तर) हरेश्वर स्वामी ने बताया कि शिकायत के अनुसार, किसी अज्ञात व्यक्ति ने एंकर की तस्वीरों का उपयोग करके फर्जी प्रोफाइल बनाए और उन पर अपमानजनक तथा फर्जी कंटेंट अपलोड किए थे। एंकर को एक धमकी भरा फोन कॉल भी आया था, जिसमें दावा किया गया था कि उसकी होने वाली शादी को रोक दिया जाएगा और उत्पीड़न जारी रहेगा।

अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच के बाद, 16 नवंबर को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66C (पहचान की चोरी) के तहत एक मामला दर्ज किया गया। पुलिस टीम ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया रजिस्ट्रेशन डेटा और आईपी लॉग्स की जांच की, जिससे पता चला कि उत्पीड़न में इस्तेमाल किए गए अकाउंट प्रकाश से जुड़े एक मोबाइल नंबर का उपयोग करके बनाए गए थे। अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी निगरानी (Technical surveillance) के जरिए डिजिटल गतिविधि का पता मुंबई के सहार इलाके में चला।