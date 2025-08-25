delhi police arrested man hit and killed teenager scanning over 2000 cctv cameras बोलेरो से ठोक हुआ था फरार, 2000 CCTV फुटेज की जांच; दिल्ली पुलिस ने ऐसे दबोचा, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली पुलिस ने 2,000 से अधिक CCTV कैमरों की फुटेज की छानबीन के बाद ‘हिट एंड रन’ से जुड़े एक ब्लाइंड केस को सुलझा लिया है। आरोपी ने बोलेरो से बाइक सवार दो लोगों को टक्कर मारी थी। हादसे में एक मौत हो गई थी।

Krishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्लीMon, 25 Aug 2025 05:37 PM
दिल्ली पुलिस ने 2,000 से अधिक CCTV कैमरों की फुटेज की छानबीन के बाद ‘हिट एंड रन’ से जुड़े एक ब्लाइंड केस को सुलझाने का दावा किया है। आरोपी ने बोलेरो से बाइक सवार दो लोगों को टक्कर मारी थी और पीड़ितों को उनके हाल पर छोड़कर मौके से फरार हो गया था। हादसे में एक किशोर की मौत हो गई थी जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है। वाहन भी जब्त कर लिया गया है।

16 दिनों की जांच के बाद दबोचा आरोपी

एक अधिकारी ने बताया कि 16 दिनों की जांच के बाद इस मामले को सुलझा लिया गया है। आरोपी की पहचान रंगपुरी निवासी राजीव रंजन उर्फ ​​मुन्ना (29) के रूप में हुई है। उसे गिरफ्तार कर वाहन को जब्त कर लिया गया है। यह घटना सात अगस्त को सुबह करीब छह बजे हुई थी। मोटरसाइकिल सवार दो लोगों को रिंग रोड पर भीकाजी कामा प्लेस मेट्रो स्टेशन के पास बोलेरो ने टक्कर मार दी थी।

एक अभी भी ICU में

मोटरसाइकिल पर गाजियाबाद के इंदिरापुरम निवासी प्रत्यूष (19) और लक्ष्य वर्मा (16) सवार थे। पुलिस उपायुक्त (दक्षिणपूर्व) हेमंत तिवारी ने बताया कि हादसे में दोनों को गंभीर चोटें आई थीं। दोनों को ही एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया था। प्रत्यूष की 14 अगस्त को इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वहीं लक्ष्य अब भी आईसीयू में एडमिट है।

ब्लाइंड हिट एंड रन केस को सुलझाया

रिपोर्ट के आधार पर आरके पुरम पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने हिट एंड रन के इस ब्लांड केस की जांच शुरू की और वाहन की पहचान के लिए कई टीमें बनाई गईं। टीम ने शुरुआत में धौला कुआं से भीकाजी कामा प्लेस तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एक फुटेज में पाया गया कि पीड़ितों की मोटरसाइकिल के पीछे एक बोलेरो चल रही थी।

साफ नहीं थी नंबर प्लेट

हालांकि, बोलेरो की नंबर प्लेट स्पष्ट नहीं थी। टीम ने द्वारका एक्सप्रेसवे कंट्रोल रूम, टोडापुर यातायात नियंत्रण कक्ष, डीएनडी टोल प्लाजा, एनएचएआई, डासना नियंत्रण कक्ष और दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में यातायात पुलिस की सहायता से 2,000 से अधिक सीसीटीवी और स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) कैमरों की जांच की।

आरोपी ने कबूला गुनाह

दिल्ली-एनसीआर के कई एंट्री और एक्जिट प्वाइंट से सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया। आखिरकार 8 अगस्त को सुबह करीब 5.30 बजे दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाड़ी देखी गई। वाहन के मालिक का पता लगाकर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान रंजन ने कथित तौर पर कबूल किया कि वह गुरुग्राम से उत्तराखंड के भीमताल जैविक खाद ले जा रहा था।

जल्दी में था आरोपी

आरोपी ने बताया कि वह जल्दी में था। इस दौरान भीकाजी कामा प्लेस के पास मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। गिरफ्तारी के डर से वह मौके से भाग गया। नौवीं कक्षा तक पढ़ा रंजन पिछले दो साल से ड्राइवर का काम कर रहा था। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उसकी गाड़ी जब्त कर ली गई है। पुलिस ने बताया कि आगे की जांच जारी है।