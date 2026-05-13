देश के कई राज्यों में मंदिरों को निशाना बनाने वाला 'मामा' गिरफ्तार, ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे
दिल्ली पुलिस ने पंजाब, केरल और कर्नाटक में अलग-अलग मंदिरों से चांदी की मूर्तियां और दान की चीजें चुराने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान मोहित शर्मा उर्फ 'मामा' के रूप में हुई है, जिसे पंजाब की एक अदालत ने मंदिर में चोरी के एक मामले में भगोड़ा घोषित किया था।
दिल्ली पुलिस ने पंजाब, केरल और कर्नाटक में अलग-अलग मंदिरों से चांदी की मूर्तियां और दान की चीजें चुराने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान मोहित शर्मा उर्फ 'मामा' के रूप में हुई है, जिसे पंजाब की एक अदालत ने मंदिर में चोरी के एक मामले में भगोड़ा घोषित किया था। उन्होंने कहा कि मोहित पंजाब के अलावा केरल और कर्नाटक में दर्ज कई मामलों में वांटेंड था।
पुलिस के अनुसार, मोहित अक्सर अपना ठिकाना बदलकर अलग-अलग राज्यों में चला जाता था। वह गिरफ्तारी से बचने के लिए स्थानीय लोगों से बहुत कम संपर्क करता था। अधिकारी ने कहा, ''आरोपी ने कम सुरक्षा वाले मंदिरों, विशेष रूप से सूनसान क्षेत्रों में स्थित मंदिरों की रेकी करने और देर रात या तड़के चोरी करने का तरीका विकसित कर लिया था।
कैसे पकड़ा गया आरोपी?
उन्होंने बताया कि आरोपी ने मंदिर परिसर में रखी चांदी की मूर्तियों, दान पेटियों, देवी-देवताओं के आभूषणों और अन्य कीमती वस्तुओं को मुख्य रूप से निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि दिल्ली में मोहित की गतिविधियों के बारे में सूचना मिलने के बाद अपराध शाखा के अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रविवार को पटियाला हाउस अदालत के पास उस समय जाल बिछाया गया जब आरोपी कथित तौर पर अपने एक साथी से मिलने आया था। पुलिस टीम को देखते ही शर्मा ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसका पीछा किया और थोड़ी दूरी पर उसे काबू कर लिया।
पूछताछ के दौरान शर्मा ने पुलिस को बताया कि उसने नौवीं कक्षा तक पढ़ाई की है और पहले अपने गांव में एक डेरी में काम करता था, जहां वह कुलवंत सिंह नामक एक व्यक्ति के संपर्क में आया, जिसने उसे मंदिर में चोरी करने का कथित तौर पर प्रशिक्षण दिया था।
अधिकारी ने बताया, मोहित 2024 में पंजाब के एक मंदिर में चोरी को लेकर खन्ना थाने में दर्ज एक मामले में वांछित था। वह केरल के कोझिकोड और एर्नाकुलम में दर्ज मामलों के अलावा कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में भी दर्ज एक मामले में कथित तौर पर शामिल है।
इन राज्यों में भी दर्ज मामले
पुलिस रिकॉर्ड से यह भी पता चला कि वह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में दर्ज चोरी, लूट, शस्त्र अधिनियम और गैंगस्टर अधिनियम सहित कई पुराने आपराधिक मामलों में कथित रूप से संलिप्त है।
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अदिति शर्मा
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