रेकी कर बनाया था मर्डर का प्लान, दिल्ली पुलिस ने दबोचे हिमांशु भाऊ गैंग के 3 हमलावर

दिल्ली पुलिस ने शनिवार को बताया कि हिमांशु भाऊ गिरोह के तीन कथित हमलावरों को उत्तर-पश्चिम दिल्ली के बावाना इलाके में एक व्यक्ति की हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इन हमलावरों ने पहले हुई एक हत्या का बदला लेने के लिए यह हमला किया था।

अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की पहचान 23 साल के हरियाणा के झज्जर निवासी पुनीत उर्फ अंकित, 21 साल के अनिकेत और 24 साल के उत्तर-पश्चिम दिल्ली के सुल्तानपुर डबास निवासी मोहित के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि हर एक आरोपी के पास से एक पिस्तौल और तीन कारतूस बरामद किए गए हैं जबकि मोहित के पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है।

पुलिस के अनुसार, तीनों आरोपियों के खिलाफ यह आरोप है कि ये हिमांशु भाऊ गिरोह के प्रमुख संचालक विक्की उर्फ हद्दल के इशारे पर काम कर रहे थे। हद्दल फिलहाल विदेश में रह रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आठ दिसंबर, 2025 को हुई हत्या के प्रयास की एक घटना में शामिल थे। इसमें इन्होंने सुल्तानपुर डबास निवासी यामीन उर्फ चंदू को पुरानी निजी दुश्मनी के कारण निशाना बनाया गया था।

आरोप है कि यह हमला विक्की के चाचा धरमबीर की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया था जिसकी हत्या पहले यामीन के भतीजे ने की थी।

वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, जांच के अनुसार, आरोपियों ने घटना से एक दिन पहले इलाके की रेकी की थी और आठ दिसंबर को जब शिकायतकर्ता सुल्तानपुर डबास की ओर जा रहा था तब उन्होंने जानबूझकर अपनी मोटरसाइकिल से डबास की स्कूटी को टक्कर मार दी जिससे वह नीचे गिर गया। इसके बाद आरोपियों ने उस पर गोलियां चलाईं। हालांकि, पीड़ित बच गया।