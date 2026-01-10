Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Police Arrested Himanshu bhau gang 3 accused for murder attempt
रेकी कर बनाया था मर्डर का प्लान, दिल्ली पुलिस ने दबोचे हिमांशु भाऊ गैंग के 3 हमलावर

रेकी कर बनाया था मर्डर का प्लान, दिल्ली पुलिस ने दबोचे हिमांशु भाऊ गैंग के 3 हमलावर

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस ने शनिवार को बताया कि हिमांशु भाऊ गिरोह के तीन कथित हमलावरों को उत्तर-पश्चिम दिल्ली के बावाना इलाके में एक व्यक्ति की हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

Jan 10, 2026 09:45 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
share Share
Follow Us on

दिल्ली पुलिस ने शनिवार को बताया कि हिमांशु भाऊ गिरोह के तीन कथित हमलावरों को उत्तर-पश्चिम दिल्ली के बावाना इलाके में एक व्यक्ति की हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इन हमलावरों ने पहले हुई एक हत्या का बदला लेने के लिए यह हमला किया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की पहचान 23 साल के हरियाणा के झज्जर निवासी पुनीत उर्फ अंकित, 21 साल के अनिकेत और 24 साल के उत्तर-पश्चिम दिल्ली के सुल्तानपुर डबास निवासी मोहित के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि हर एक आरोपी के पास से एक पिस्तौल और तीन कारतूस बरामद किए गए हैं जबकि मोहित के पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है।

पुलिस के अनुसार, तीनों आरोपियों के खिलाफ यह आरोप है कि ये हिमांशु भाऊ गिरोह के प्रमुख संचालक विक्की उर्फ हद्दल के इशारे पर काम कर रहे थे। हद्दल फिलहाल विदेश में रह रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आठ दिसंबर, 2025 को हुई हत्या के प्रयास की एक घटना में शामिल थे। इसमें इन्होंने सुल्तानपुर डबास निवासी यामीन उर्फ चंदू को पुरानी निजी दुश्मनी के कारण निशाना बनाया गया था।

आरोप है कि यह हमला विक्की के चाचा धरमबीर की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया था जिसकी हत्या पहले यामीन के भतीजे ने की थी।

वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, जांच के अनुसार, आरोपियों ने घटना से एक दिन पहले इलाके की रेकी की थी और आठ दिसंबर को जब शिकायतकर्ता सुल्तानपुर डबास की ओर जा रहा था तब उन्होंने जानबूझकर अपनी मोटरसाइकिल से डबास की स्कूटी को टक्कर मार दी जिससे वह नीचे गिर गया। इसके बाद आरोपियों ने उस पर गोलियां चलाईं। हालांकि, पीड़ित बच गया।

पुलिस ने बताया कि बवाना थाने में इस संबंध में मामला दर्ज किया गया है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि गिरोह के अन्य साथियों का पता लगाने और अतिरिक्त आपराधिक मामलों में उनकी संलिप्तता स्थापित करने के लिए जांच जारी है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Delhi Police Delhi Police News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।