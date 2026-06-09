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पकड़ा गया हाशिम बाबा गैंग का शूटर, दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया अरेस्ट

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
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हाशिम बाबा गैंग का ये शार्पशूटर 2024 के डबल मर्डर केस में वांटेड था। सोमवार रात को पुलिस को देखकर उसने गोली चलाई, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार कर लिया।   

पकड़ा गया हाशिम बाबा गैंग का शूटर, दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया अरेस्ट

दिल्ली पुलिस ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में मुठभेड़ के बाद हाशिम बाबा गैंग के एक शूटर को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि सोमवार रात हुई मुठभेड़ के दौरान आरोपी आमिर उर्फ सलीम के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि वह 2024 के सनसनीखेज डबल मर्डर के मामले में वांडेट था।

अपराध शाखा के अनुसार, आमिर, आकाश शर्मा उर्फ छोटू और उसके भतीजे ऋषभ शर्मा की हत्या के मामले में वांडेट था। 31 अक्टूबर, 2024 को दिवाली पर शाहदरा के फर्श बाजार इलाके में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। यह घटना उनके घर के बाहर ही हुई थी।

शास्त्री पार्क में बिछाया जाल

पुलिस ने बताया कि इस हमले में आकाश के बेटे कृष को भी गोली लगी थी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गई थी और फुटेज बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। पुलिस ने सोमवार देर रात शास्त्री पार्क में मेट्रो डिपो के पास जाल बिछाया था।

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अधिकारियों ने बताया कि रात 10.48 बजे आरोपी को देखा गया और उसे रुकने के लिए कहा गया। हालांकि, खुद को घिरा हुआ पाकर उसने पिस्तौल निकाली और पुलिस पर गोलियां चला दी। पुलिस ने बताया कि हेड कांस्टेबल मनोज ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद आरोपी को काबू कर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि घायल आरोपी को अस्पताल ले जाया गया है।

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पुलिस के मुताबिक, उसके पास से एक पिस्तौल, चार कारतूस और चार खोखे बरामद किए गए है।जांचकर्ताओं के अनुसार, आमिर गंभीर अपराधों सहित 14 से अधिक मामलों में शामिल रहा है। अन्य अपराधों में उसकी भूमिका का पता लगाने और उसके साथियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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