हाशिम बाबा गैंग का शार्पशूटर गिरफ्तार, खूफिया सूचना पर चढ़ा पुलिस के हत्थे

दिल्ली पुलिस ने हाशिम बाबा गैंग के एक कथित शार्पशूटर को गिरफ्तार किया है। ये शार्पशूटर उत्तर-पूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी में हुए एक हत्या की कोशिश के मामले में वांटेड था।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, पीटीआईSun, 31 Aug 2025 08:12 PM
दिल्ली पुलिस ने हाशिम बाबा गैंग के एक कथित शार्पशूटर को गिरफ्तार किया है। ये शार्पशूटर उत्तर-पूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी में हुए एक हत्या की कोशिश के मामले में वांटेड था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने जाफराबाद निवासी असद अमीन (23) को बाराखंभा रोड मेट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया और उसके पास से एक अर्ध-स्वचालित पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, एक खूफिया सूचना के आधार पर, पुलिस ने 26 अगस्त को मेट्रो स्टेशन के बाहर एसबीआई बस स्टैंड के पास जाल बिछाया। उन्होंने अमीन को रोका और तलाशी के बाद उसके पास से एक अर्ध-हथियार पिस्तौल बरामद की। उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया।

पूछताछ के दौरान, अमीन ने हाशिम बाबा गैंग का सक्रिय सदस्य होने की बात स्वीकार की। अधिकारी ने बताया कि वह इस महीने की शुरुआत में गोकलपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज हत्या के प्रयास के एक मामले में वांटेड था।

उन्होंने बताया कि अमीन पहले भी कई मामलों में शामिल रहा है और 2023 से अब तक दिल्ली और उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ चारएफआईआर दर्ज हैं।