दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी, हाशिम गैंग का गैंगस्टर अमृतसर एयरपोर्ट से गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने हाशिम गैंग के गैंगस्टर रूबल सरदार को गिरफ्तार कर लिया है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीSat, 27 Sep 2025 10:27 AM
दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस की स्पेशल टीम ने हाशिम गैंग के गैंगस्टर रूबल सरदार को अमृतसर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। रूबल सरदार के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया गया था।

दिल्ली पुलिस ने हाशिम गैंग के सदस्यों पर लगातार कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दौरान रूबल सरदार फरार चल रहा था। फरारी के दौरान रूबल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। इस दौरान जानकारी मिली कि वो अमृतसर एयरपोर्ट से कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। इसकी सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम अचानक पहुंची और रूबल को गिरफ्तार कर लिया है।