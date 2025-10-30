Hindustan Hindi News
delhi police arrested gang of fraudsters who hacked phones to take loans
फोन हैक कर उठा लेते थे लोन, दिल्ली पुलिस ने ठग गैंग को किया अरेस्ट

फोन हैक कर उठा लेते थे लोन, दिल्ली पुलिस ने ठग गैंग को किया अरेस्ट

संक्षेप: दिल्ली पुलिस की साइबर थाना टीम ओटीपी लेकर फोन हैक कर बैंक से लोन लेकर ठगी करने वाले गिरोह के 5 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। एक युवती ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत पुलिस को दी थी। पढ़ें यह रिपोर्ट…

Thu, 30 Oct 2025 09:23 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, राजन शर्मा
दक्षिण-पश्चिम दिल्ली जिला पुलिस की साइबर थाना टीम ओटीपी लेकर फोन हैक कर बैंक से लोन लेकर ठगी करने वाले गिरोह के पांच जालसाजों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के हिमांशु कुमार गौतम, सचिन, आसिफ अली, राज स्वामी और हेमराज गुर्जर के पास से आठ मोबाइल बरामद किए हैं। गिरोह का मास्टरमाइंड हिमांशु कुमार गौतम है।

पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि पालम में रहने वाली एक युवती ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत पुलिस को दी थी। शिकायत में पुलिस का बताया कि एक अंजाम शख्स ने उसे फोन किया और खुद को एक बैंक का प्रतिनिधि बताया। आरोपी ने उनके क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स को भुनाने में मदद की पेशकश की और धोखे से उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी ले लिए।

ओटीपी हासिल करने के बाद आरोपियों ने पीड़िता का फोन हैक किया और फिर बैंक से उनके नाम पर 11,95,000 रुपए का पर्सनल लोन अपने खातों में स्थानांतरित कर लिया। शिकायत पर इंस्पेक्टर प्रवेश कौशिक की टीम ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। एसआई जगदीप नारा की टीम ने जांच के दौरान पाया कि ठगी की रकम हेमराज गुज्जर के खाते में भेजी गई थी और बाद में दिल्ली के विशाल एन्क्लेव में चेक और एटीएम निकासी के माध्यम से पैसे निकाल लिए।

पुलिस टीम ने तकनीकी विश्लेषण और सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया, जिससे सुराग मिलने के बाद पुलिस ने विशाल एन्क्लेव, दिल्ली से हेमराज गुज्जर और राज स्वामी को गिरफ्तार किया गया। वे फर्जी खातों का संचालन करते थे और कमीशन के लालच में उन्हें किराए पर देते थे।

आरोपियों से पूछताछ, डिजिटल फुटप्रिंट, व्हाट्सएप चैट और सीडीआर विश्लेषण के आधार पर, आसिफ अली की पहचान की गई और उसे न्यू सीलमपुर, दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में, सचिन को गुलाब बाग, उत्तम नगर, हिमांशु को आखिरकार दिल्ली के रामा पार्क से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों ने कबूल किया कि वह बड़ी संख्या में लोगों के साथ ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
