फोन हैक कर उठा लेते थे लोन, दिल्ली पुलिस ने ठग गैंग को किया अरेस्ट

संक्षेप: दिल्ली पुलिस की साइबर थाना टीम ओटीपी लेकर फोन हैक कर बैंक से लोन लेकर ठगी करने वाले गिरोह के 5 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। एक युवती ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत पुलिस को दी थी। पढ़ें यह रिपोर्ट…

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली जिला पुलिस की साइबर थाना टीम ओटीपी लेकर फोन हैक कर बैंक से लोन लेकर ठगी करने वाले गिरोह के पांच जालसाजों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के हिमांशु कुमार गौतम, सचिन, आसिफ अली, राज स्वामी और हेमराज गुर्जर के पास से आठ मोबाइल बरामद किए हैं। गिरोह का मास्टरमाइंड हिमांशु कुमार गौतम है।

पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि पालम में रहने वाली एक युवती ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत पुलिस को दी थी। शिकायत में पुलिस का बताया कि एक अंजाम शख्स ने उसे फोन किया और खुद को एक बैंक का प्रतिनिधि बताया। आरोपी ने उनके क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स को भुनाने में मदद की पेशकश की और धोखे से उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी ले लिए।

ओटीपी हासिल करने के बाद आरोपियों ने पीड़िता का फोन हैक किया और फिर बैंक से उनके नाम पर 11,95,000 रुपए का पर्सनल लोन अपने खातों में स्थानांतरित कर लिया। शिकायत पर इंस्पेक्टर प्रवेश कौशिक की टीम ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। एसआई जगदीप नारा की टीम ने जांच के दौरान पाया कि ठगी की रकम हेमराज गुज्जर के खाते में भेजी गई थी और बाद में दिल्ली के विशाल एन्क्लेव में चेक और एटीएम निकासी के माध्यम से पैसे निकाल लिए।

पुलिस टीम ने तकनीकी विश्लेषण और सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया, जिससे सुराग मिलने के बाद पुलिस ने विशाल एन्क्लेव, दिल्ली से हेमराज गुज्जर और राज स्वामी को गिरफ्तार किया गया। वे फर्जी खातों का संचालन करते थे और कमीशन के लालच में उन्हें किराए पर देते थे।