दिल्ली में शर्मनाक घटना! बच्चों को किडनैप कर मां से की गंदी डिमांड; गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने महिला और बच्चों के साथ अपराध के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीSat, 4 Oct 2025 08:55 AM
दिल्ली में दो खौफनाक घटनाएं सामने आई हैं। यहां दो अलग-अलग मामलों में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर आरोप हैं कि उन्होंने बच्चों को किडनैप किया और उसके बाद उनकी मांओं से संबंध बनाने का दबाव बनाया। इसकी शिकायत पुलिस से करने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पहला मामला दिल्ली के कृष्णा नगर थाने का है। यहां महिला ने थाने में शिकायत दर्ज करवाते हुए आरोप लगाया कि उसके पड़ोसी ने उसके तीन साल के बेटे को किडनैप कर लिया और उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बना रहा था। इस मामले की जानकारी देते हुए शाहदरा के डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि महिला के आरोप के अनुसार, आरोपी दो महीने से उसे जानता था। महिला का कहना है कि आरोपी ने उसपर शादी करने का दबाव बनाया लेकिन महिला ने इनकार कर दिया। इसके बाद गुस्से में आकर आरोपी ने इलाज के बहाने तीन साल के बच्चे को किडनैप कर लिया।

महिला द्वारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस तुरंत ऐक्शन में आई। पुलिस ने 30 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच की और कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला तो पता चला कि आरोपी बिहार चला गया है। पुलिस ने बताया कि उसकी तलाशी के दौरान आरोपी ने अपनी जगह कई बार बदली। लेकिन आरोपी ने एक बड़ी गलती कर दी जब वो किसी के साथ व्हाट्सऐप वीडियो कॉल पर जुड़ा। पुलिस ने पता लगा लिया कि आरोपी सूरत रेलवे स्टेशन पर है। इसके बाद पुलिस ने रेलवे पुलिस को इसकी जानकारी दी और रेलवे पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। इसके बाद आरोपी को पुलिस दिल्ली ले आई है।

दूसरा मामला दिल्ली के विकासपुरी का है। यहां दर्ज मामले में एक सात साल के बच्चे की मां ने शिकायत दर्ज करवाई कि उसका बेटा सुबह स्कूल के लिए निकला लेकिन वापस नहीं आया। महिला ने आरोप लगाया कि उसके बेटे के गायब होने में एक व्यक्ति का हाथ है, जिसके साथ वो लिव-इन रिलेशनशिप में रह चुकी है।

इस मामले पर बात करते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी संदिग्ध स्वभाव का था। वह महिला के प्रति अधिकार भाव रखता था। पुलिस को दी गई शिकायत में महिला ने बताया कि वो जिस शख्स से मिलती वो उसी पर शक करने लगता था और कभी-कभी उसे पीटता भी था। महिला ने कहा कि इन सबकी वजह से उसने उसके साथ रहना छोड़ दिया। इसके बाद उसका बेटा स्कूल के लिए निकला लेकिन वापस नहीं आया।