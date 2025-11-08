Hindustan Hindi News
सैलरी मांगने की ऐसी सजा! मालिक ने महिला कर्मचारी का फर्जी इंस्टा बनाकर किया बदनाम

संक्षेप: दिल्ली में पूर्व महिला कर्मचारी द्वारा बकाया सैलरी मांगने पर एक 37 वर्षीय पूर्व मालिक ने उसकी निजी फोटो से एक फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और अश्लील पोस्ट डालकर उसे बदनाम करना शुरू कर दिया, जिसे दिल्ली पुलिस ने साइबर ट्रेसिंग के जरिए मानेसर से गिरफ्तार कर लिया है।

Sat, 8 Nov 2025 01:54 PMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में एक महिला कर्मचारी द्वारा बकाया सैलरी मांगने पर पूर्व मालिक ने जो किया, वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने 37 साल के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने अपनी पूर्व महिला कर्मचारी को सबक सिखाने के लिए उसकी फोटो से फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और अश्लील पोस्ट डालकर बदनाम करना शुरू कर दिया।

शिकायत ने खोला राज

23 सितंबर को दिल्ली पुलिस को एक महिला की शिकायत मिली। उसने बताया कि कोई अनजान व्यक्ति ने उसकी फोटो का इस्तेमाल करके फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाया है। इस प्रोफाइल से उसके दोस्तों को फॉलो रिक्वेस्ट भेजी जा रही थीं और अश्लील-आपत्तिजनक पोस्ट डाले जा रहे थे। मकसद था उसकी इज्जत को सोशल मीडिया पर बर्बाद करना।

साइबर ट्रेसिंग से पहुंचे मानेसर

पुलिस ने तुरंत BNS की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया। साइबर टीम ने फेक अकाउंट का डिजिटल फुटप्रिंट खंगाला और इंस्टाग्राम से डिटेल्स लीं। पता चला कि अकाउंट हरियाणा के IMT मानेसर से चलाया जा रहा है। कई रेड के बाद 27 अक्टूबर को पुलिस ने आरोपी को मानेसर से गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी ने कबूला जुर्म

गिरफ्तार शख्स बिहार के मधुबनी का 37 साल का मोहम्मद साहिद है। पूछताछ में उसने साफ-साफ कबूल लिया, “वो मेरी पूर्व कर्मचारी थी। उसने बकाया सैलरी मांगी थी। गुस्से में मैंने उसकी पुरानी फोटो से फेक इंस्टा अकाउंट बनाया और अश्लील कंटेंट डालकर उसे बदनाम करने लगा।” पुलिस ने उसके फोन से वही फेक अकाउंट एक्टिव पाया और फोन जब्त कर लिया। साहिद इंटर तक पढ़ा है और मानेसर में एक छोटी फैक्ट्री में काम करता है। पुलिस उसके बाकी डिजिटल डिवाइस की जांच कर रही है।

