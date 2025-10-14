ऑनलाइन महिलाओं से दोस्ती, तस्वीरों से ब्लैकमेल; दिल्ली में रैकेट का भंडाफोड़
दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन जबरन वसूली रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिलाओं से दोस्ती करता था और बाद में उनकी निजी तस्वीरों और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। आरोपी की पहचान मनोज वर्मा के रूप में हुई है। वह लखनऊ निवासी है। उसे पश्चिमी जिले के साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया।
अधिकारियों के अनुसार, 21 सितंबर को एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एक अज्ञात शख्स ने फर्जी प्रोफाइल के जरिए व्हाट्सएप और फेसबुक पर उससे दोस्ती की। आरोपी ने पीड़िता का विश्वास जीता और उसके बाद उसे निजी तस्वीरें और वीडियो शेयर करने के लिए उकसाया। आरोपी के पास जैसे ही महिला की निजी तस्वीरें पहुंची उसने पीड़िता को धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।
आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि यदि उसने मांगी गई रकम नहीं चुकाया तो वह उसकी तस्वीरें वायरल कर देगा। पीड़िता ने आरोपी को ब्लैकमेल की रकम भुगतान किया फिर भी उके साथ उत्पीड़न और जबरन वसूली जारी रही। थक हारकर पीड़िता ने पुलिस से संपर्क किया और गिरोह से बचाने की गुहार लगाई।
पश्चिमी जिला साइबर पुलिस स्टेशन में पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस टीम ने यूपीआई भुगतान ट्रेल्स, गूगल और जीपे रिएक्शन, सब्सक्राइबर विवरण और संदिग्ध फोन नंबर के आईपी लॉग की जांच की। सबूतों से मनोज वर्मा की पहचान मुख्य आरोपी के रूप में हुई। दिल्ली पुलिस ने लखनऊ पुलिस की सहायता ली। टीम ने लखनऊ में एक छापेमारी की।
इसके बाद मनोज वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने महिलाओं से ऑनलाइन दोस्ती करने की बात कबूल की है। आरोपी महिलाओं को धमकी देता था कि यदि उन्होंने उसे पैसे नहीं दिए तो वह निजी तस्वीरें और वीडियो उनके रिश्तेदारों के बीच वायरल कर देगा। कुछ मामलों में आरोपी ने ज्यादा पैसे ऐंठने के लिए पीड़ितों की तस्वीरों का इस्तेमाल करके फेक प्रोफाइल भी बनाईं।