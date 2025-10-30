जालसाजों को बेचता था लोगों का बैंकिंग डाटा, दिल्ली पुलिस ने कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को दबोचा

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को ठगी के मामले में उसके दो सहयोगियों के साथ दबोचा है। आरोपी पश्चिम बंगाल, झारखंड, यूपी और राजस्थान समेत कई राज्यों के जालसाजों को लोगों का डाटा देता था।

पश्चिमी दिल्ली साइबर थाना पुलिस ने कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियर को ठगी के मामले में उसके दो सहयोगियों के साथ पकड़ा है। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। आरोपी बाबा किस्मत वाले टेलीग्राम चैनल चलाने वाला गिरोह का सरगना भी है। आरोपियों ने ठगी की वारदातों के अलावा पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों के जालसाजों को लोगों का डाटा भी मुहैया कराया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ये चीजें बरामद आरोपियों निवास कुमार मंडल, प्रधुम्न कुमार मंडल के पास से पुलिस ने नौ मोबाइल फोन, पांच एटीएम/क्रेडिट कार्ड, तीन चेक बुक, एक मैकबुक, एक आईपैड और 47,800 रुपए बरामद किया है। पुलिस उपायुक्त डीएस भास्कर साइबर थाना पुलिस को एक शख्स ने अपने साथ दो लाख रुपए की ठगी की शिकायत दी थी।

कनेक्शन काटने की दी थी धमकी पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने उसके साथ दिल्ली जल बोर्ड के बिल भरने के नाम पर एक एपीके फाइल भेजी थी, जिसके जरिए उन्होंने उसके अकाउंट से दो लाख रुपए निकाल लिए।पीड़ित ने बताया कि आरोपी ने उसे बिल जमा नहीं करने पर उसका कनेक्शन काटने की धमकी दी थी। इंस्पेक्टर विकास की टीम ने शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू की।

पैसों के लेन देन से मिला सुराग एसआई अरविंद सिंह ने ठगी के पैसों के लेन-देन और तकनीकी सुरागों की जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि ठगी गई रकम इंफीबीम पेमेंट गेटवे के जरिए बनाए गए ड्राइवट्रैक प्लस कार्ड में मिली। इस कार्ड का इस्तेमाल बाद में हरियाणा के नूहं स्थित पेट्रोल पंपों पर किया गया। तकनीकी विश्लेषण से पुलिस को पता चला कि आरोपी जिस व्हाट्सएप अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे थे वह झारखंड के जामताड़ा से हैक किया गया था।

नाबालिग भी अरेस्ट पुलिस ने तकनीकी मदद से मुख्य आरोपी निवास कुमार मंडल की पहचान कर ली। पुलिस टीम ने निवास कुमार को पश्चिम बंगाल में छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। निवास कुमार से पूछताछ के बाद पुलिस ने जामताड़ा से प्रधुम्न कुमार मंडल को गिरफ्तार किया। दोनों ने पूछताछ में बताया कि ठगी के लिए लोगों को फोन करने का काम नाबालिग करता था। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर नाबालिग को भी दबोच लिया।

जालसाजों को बेचता था बैंकिंग डाटा मुख्या आरोपी निवास कुमार मंडल बाबा किस्मतवाले के नाम से एक टेलीग्राम चैनल चलाता था। इस चैनल के जरिए आरोपी ने बड़ी संख्या में लोगों का बैंकिंग डाटा जमा किया था। जिसके बाद आरोपी ने लोगों का बैंकिंग डाटा पूरे भारत में साइबर अपराधियों को बेचता था।