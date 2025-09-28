Delhi Police Arrested Bunty Babli who target Jewelry Showroom ग्राहक बनकर जाते, चोरी करके लौटते; ज्वैलरी शोरूम को निशाना बनाने वाले ‘बंटी-बबली’ पकड़े गए, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Police Arrested Bunty Babli who target Jewelry Showroom

ग्राहक बनकर जाते, चोरी करके लौटते; ज्वैलरी शोरूम को निशाना बनाने वाले ‘बंटी-बबली’ पकड़े गए

दिल्ली के द्वारका जिला पुलिस की एंटी-बर्गलरी सेल ने ज्वैलरी शोरूम को निशाना बनाने वाले बंटी बबली को गिरफ्तार किया है। आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं और अप्रैल 2025 में दिल्ली आए थे।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 01:56 PM
share Share
Follow Us on
ग्राहक बनकर जाते, चोरी करके लौटते; ज्वैलरी शोरूम को निशाना बनाने वाले ‘बंटी-बबली’ पकड़े गए

दिल्ली के द्वारका जिला पुलिस की एंटी-बर्गलरी सेल ने ज्वैलरी शोरूम को निशाना बनाने वाले बंटी बबली को गिरफ्तार किया है। आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं और अप्रैल 2025 में दिल्ली आए थे। उसके बाद से आरोपियों ने दिल्ली के कई इलाकों में ताबड़तोड़ वारदात को अंजाम दिया है।पुलिस ने आरोपियों के पास से राजीव और सान्या के पास से सोने की अंगूठी, एक जोड़ी सोने की बाली, एक सोने का लॉकेट और आठ हजार रुपए कैश बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है।

पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि 23 अगस्त को साहिल अरोड़ा ने अपने ज्वैलरी शोरूम में चोरी की शिकायत पुलिस को दी। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि 20 जुलाई को उनकी दुकान में ज्वैलरी खरीदने के लिए एक दंपत्ति ने शोरूम से एक कान की बाली और एक जोड़ी सोने के टॉप्स चोरी कर लिए। पुलिस ने उनकी शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। एसीपी ऑपरेशन राम अवतार के निर्देशन में एएसआई कृष्ण, हेड कांस्टेबल नरेश और सोनिया की टीम ने दुकान के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया। जिससे पता चला कि पुरुष ने पीड़ित का ध्यान भटकाया और महिला ने तुरंत ज्वैलरी चोरी कर ली।

कैब कम्पनी से मिला सुराग

पुलिस टीम ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों के रूट समझा। जिससे पता चला कि आरोपियों ने द्वारका स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास एक कैब ली थी। पुलिस टीम ने कैब कंपनी की मदद ली और आरोपियों द्वारा कैब बुक करने लिए इस्तेमाल नंबर का पता लगाया। लेकिन जांच के दौरान उस मोबाइल नंबर की सीडीआर और आईपीडीआर का विश्लेषण किया गया, लेकिन वह सक्रिय नहीं पाया गया। इसके बाद टीम ने उक्त कैब कंपनी से उक्त बुकिंग का आईपी एड्रेस मांगा, जिसके बाद कंपनी ने उक्त बुकिंग का आईपी एड्रेस उपलब्ध कराया, जिसके आधार पर जाँच में एक नया नंबर सामने आया। इस नम्बर की जांच के बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई।पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

नशे की लत ने बना दिया अपराधी

आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वह अमृतसर, पंजाब के रहने वाले हैं और तलाकशुदा है। दोनों 2013 में एक-दूसरे से मिले और शादी कर ली। आरोपी राजीव ने इंटरमीडिएट और आरोपी सान्या ने स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। राजीव अमृतसर, पंजाब में प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। आरोपियों ने बताया कि राजीव और सान्या को नशे की लत लग गई, जिसके चलते उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी। आरोपी अप्रैल 2025 में पंजाब छोड़ कर दिल्ली आ गए और चोरी की वारदातों को अंजाम देने लगे। आरोपियों ने बुराड़ी, पश्चिम विहार, मोनेस्टी मार्केट आईएसबीटी, लाजपत नगर, खान मार्केट और द्वारका में लगातार कई ज्वैलरी शोरूम पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी चोरी के सोने के आभूषण कालकाजी, दिल्ली स्थित एक कैश फॉर गोल्ड दुकान को बेचते थे।