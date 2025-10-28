दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ में चिप्पी और जठेड़ी गैंग के बदमाश 'बग्गा' को किया अरेस्ट

संक्षेप: एक पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि हरियाणा के रोहतक का रहने वाला विकास उर्फ ​​बग्गा हत्या, हत्या की कोशिश और डकैती के कई मामलों में वॉन्टेड था।

दिल्ली पुलिस ने द्वारका में गोलीबारी के बाद अनिल चिप्पी और काला जठेरी गैंग के एक संदिग्ध सदस्य को गिरफ्तार किया है। एक पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि हरियाणा के रोहतक का रहने वाला विकास उर्फ ​​बग्गा हत्या, हत्या की कोशिश और डकैती के कई मामलों में वॉन्टेड था।

पुलिस को सूचना मिली थी कि विकास एक साथी से मिलने के लिए दिचाऊं-हिरणकुदाना रोड पर मंगेशपुर ड्रेन पटरी के पास आएगा। इस लीड पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। आरोपी एक स्कूटर पर आया। पुलिस को देखकर उसने गोलियां चलानी शुरू कर दीं। अधिकारी ने बताया कि एक गोली हेड कांस्टेबल की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी, जिससे वह बाल-बाल बच गया।

पुलिस ने बताया कि आत्मरक्षा में टीम ने दो राउंड फायरिंग की, जिसमें से एक गोली आरोपी के दाहिने पैर में लगी। उसे काबू करके गिरफ्तार कर लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। शुरुआती जांच में पता चला कि विकास पहले रोहतक के सांपला पुलिस स्टेशन में दर्ज एक हत्या के मामले और हरियाणा में हत्या की कोशिश के एक और मामले में शामिल था।