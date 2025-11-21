दिल्ली पुलिस का बड़ा ऐक्शन, 48 घंटे में 877 लोगों को कर लिया गिरफ्तार; क्या थी वजह

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की है। पिछले 48 घंटों में दिल्ली पुलिस ने कुल 877 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस द्वारा चलाए गए साइहॉक (CyHawk)ऑपरेशन के दौरान इन अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है।

दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की है। पिछले 48 घंटों में दिल्ली पुलिस ने कुल 877 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस द्वारा चलाए गए साइहॉक (CyHawk) ऑपरेशन के दौरान इन अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। इस ऑपरेशन में 877 लोगों की गिरफ्तारी के अलावा 509 लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस मामले की जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस की टीम इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन (IFSO) के जॉइंट कमिश्नर रजनीश गुप्ता ने बताया कि साइबर क्राइम की अलग-अलग शिकायतों के बाद शुक्रवार सुबह 9 बजे तक कुल 877 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 509 लोगों को नोटिस जारी किया गया है।