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घर का ही मास्टरमाइंड; दिल्ली में डेढ़ करोड़ की लूट में कर्मचारी समेत 8 दबोचे

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, हेमंत कुमार पांडेय, नई दिल्ली
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राष्ट्रीय राजधानी की उत्तर जिला पुलिस ने सराय रोहिल्ला में डेढ़ करोड़ की लूट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने दो नाबालिगों समेत 8 लोगों को दबोचा है। पुलिस ने कैसे इस केस को सुलझाया जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

घर का ही मास्टरमाइंड; दिल्ली में डेढ़ करोड़ की लूट में कर्मचारी समेत 8 दबोचे

दिल्ली पुलिस ने सराय रोहिल्ला में डेढ़ करोड़ की लूट में दो नाबालिगों समेत 8 लोगों को दबोच लिया है। इस पूरी वारदात का साजिशकर्ता फर्म का कर्मचारी था। पुलिस ने लूटी गई रकम में से एक करोड़ रुपये और वारदात में प्रयुक्त बाइक एवं स्कूटी को भी बरामद किया है। डीसीपी राजा बांठिया ने बताया कि दस जून को जखीरा के पास स्कूटी सवार नितिन एवं करन से बाइक सवार बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर डेढ़ करोड़ रुपये की लूट लिया था।

दोनों युवक पश्चिम विहार स्थित फर्म से रुपये लेकर कूचा घासीराम जा रहे थे। सहाय रोहिल्ला थाने में एफआईआर दर्ज कर लिया गया। एसएचओ विकास राणा और स्पेशल स्टाफ प्रभारी इंस्पेक्टर रोहित की टीम ने लूट की जांच शुरू की।

500 CCTV कैमरे खंगाले, चार हजार किमी तक ट्रैस

पुलिस ने सीडीआर और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालनी शुरू की। एसआई अशोक मीना, एएसआई हरफूल और हेडकांस्टेबल देवेंद्र यादव एवं बालकिशन को सीसीटीवी कैमरे खंगालने की जिम्मेदारी मिली। सूत्रों की मानें तो पुलिस टीम ने 500 सीसीटीवी कैमरे खंगाले और आरोपियों को चार हजार किमी तक ट्रैस किया। इस दौरान फुटेज में बाइक सवार बदमाशों के पीछे-पीछे स्कूटी भी दिखाई दी। यह स्कूटी पश्चिम विहार में दिखाई दी थी।

50 लाख रुपये भी बरामद

फिर पुलिस ने शुक्रवार को रघुवीर नगर नाले के पास से दो नाबालिगों को दबोचा। नाबालिगों ने बताया कि उन्होंने स्कूटी वीरेश उर्फ वीरू को दी थी। पुलिस ने गीता कालोनी फ्लाईओवर से वीरू को दबोचा। दरअसल स्कूटी पर वीरू अपने दोस्त मनप्रीत के साथ बैठा था जिसे क्राइम ब्रांच ने पकड़कर सराय रोहिल्ला पुलिस को सौंपा था। फिर इसके बाद मनप्रीत के पिता चरनजीत को गिरफ्तार कर 50 लाख रुपये बरामद किए गये।

जम्मू, श्रीनगर, हरिद्वार और ऋषिकेश घूम रहे थे आरोपी

पुलिस ने इनकी निशानदेही पर धीर सिंह और विक्की की तलाश शुरू की। ये दोनों दोनों जम्मू, श्रीनगर, हरिद्वार और ऋषिकेश घूम रहे थे। फिर पुलिस ने इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। इन सभी के कब्जे से कुल एक करोड़ रुपये बरामद किए गये।

लगातार दे रहा था लाइव लोकेशन

पूछताछ में मालूम हुआ कि पूरे घटनाक्रम की साजिश फर्म के कर्मचारी करन ने रची थी। स्कूटी पर रुपये लेकर करन और नितिन जा रहे थे। करन लगातार मनप्रीत के जरिए धीर सिंह और विक्की को अपनी लोकेशन बता रहा था।

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हुक्का बार में हुई दोस्ती

पुलिस अधिकारी ने बताया कि करन की दोस्ती हुक्का बार में मनप्रीत से हुई थी। फिर करन ने अपने काम के बारे में बताया और लूट के लिए आदमी का इंतजाम करने के लिए कहा। इसके बाद पूरी वारदात की साजिश रची गई। मनप्रीत का पिता चरनजीत सिंह इवेंट मैनेजमेंट का काम करता है और रुपये को ठिकाने लगाने की तैयारी में था।

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कई राज्यों में भागते रहे आरोपी

संयुक्त पुलिस आयुक्त मध्य क्षेत्र मधुर वर्मा ने बताया कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए कई राज्यों में भागते रहे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनका लगातार पीछा किया और आखिरकार उन्हें पकड़ लिया। हमारा संदेश साफ है कि अपराधी चाहे कहीं भी छिप जाएं, वे कानून की पकड़ से बच नहीं सकते हैं।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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