दिल्ली में बीच सड़क स्टंट; पुलिस ने सिखाया सबक, 5 को दबोचा, कारें भी उठाई

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने बीच सड़क खतरनाक स्टंटबाजी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनकी कारों को भी उठा लिया है। इन आरोपियों ने ITO के पास कारों से खतरनाक स्टंट किया था। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली पुलिस ने बीच सड़क खतरनाक स्टंटबाजी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों ने कानून को ठेंगा दिखाते हुए ITO के पास से सराय काले खां की तरफ जाते हुए कारों से खतरनाक स्टंट किया गया था। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया था। वायरल वीडियो में आरोपी रेस लगाते और कारों से बाहर निकल कर चीखते-चिल्लाते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के साथ ही 4 गाड़ियों को भी बरामद कर लिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

वीडियो वायरल होने के बाद ऐक्शन दिल्ली पुलिस ने बयान जारी कर बताया कि उसने सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो का संज्ञान लेते हुए खतरनाक ड्राइविंग और स्टंट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। 27 दिसंबर को सामने आए इस वायरल वीडियो में कुछ लोग आईटीओ से सराय काले खां की ओर तेज स्पीड कारों से खतरनाक स्टंट कर रहे थे। पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।

कारें भी उठाई पुलिस आरोपियों को दबोचने के लिए लगातार कोशिश कर रही थी। आखिरकार पुलिस ने 28 दिसंबर को 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन आरोपियों की चार कारें भी जब्त कर लीं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। सड़क नियमों को तोड़ने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

26 दिसंबर की रात का हो सकता है वीडियो पुलिस ने कहा कि कारें आईटीओ से सराय काले खान और नोएडा की ओर जा रही थीं। वीडियो 27 दिसंबर को संज्ञान में आया। इस पर फौरन ऐक्शन लिया गया। ऐसा लग रहा है कि यह वीडियो 26 दिसंबर की रात 10:44 बजे के आसपास रिकॉर्ड किया गया होगा। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

आरोपियों के नाम गिरफ्तार आरोपियों में 21 वर्षीय अलमास अरशद (26) बटला हाउस, सरफराज (26) इमामबाड़ा जोगा बाई एक्सटेंशन के पास जामिया नगर ओखला दिल्ली, इमरान कुरैशी (38) जाकिर नगर ओखला दिल्ली, मोहम्मद शब्बीर (23) बटला हाउस और 22 वर्षीय साद अब्दुल्ला जामिया नगर शामिल हैं। ये सभी आरोपी दिल्ली के ओखला और जामिया नगर क्षेत्र के निवासी हैं। सभी के खिलाफ सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है।