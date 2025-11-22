Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi police arrested 42 cyber frauds of 254 crore rupees
42 लोगों ने मिलकर ठग लिए 254 करोड़ रुपए, दिल्ली पुलिस ने चलाया ऑपरेशन; सब पकड़े गए

संक्षेप:

साइबर ठगी पर नकेस कसने के लिए दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दक्षिण-पश्चिमी जिले के विशेष ऑपरेशन साईहॉक(CyHawk) के तहत 42 ठगों को गिरफ्तार किया है।

Sat, 22 Nov 2025 01:52 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
साइबर ठगी पर नकेस कसने के लिए दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दक्षिण-पश्चिमी जिले के विशेष ऑपरेशन साईहॉक (CyHawk) के तहत 42 ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए सभी अपराधी अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड मॉड्यूल से जुड़े थे। इन सभी ने मिलकर अब तक 254 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की थी।

दिल्ली पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान साईहॉक के तहत उन ठगों को निशाना बनाया गया, जो एटीएम फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट स्कैम, जॉब फ्रॉड, डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉड, यूएसडीटी क्रिप्टो ट्रांसफर, चेक-विथड्रॉल सिंडिकेट और बड़े म्यूल-अकाउंट नेटवर्क चलाते थे। पुलिस की टीम ने तकनीकी मदद ली जिसके आधार पर किशनगढ़ के चार प्राइवेट बैंकों के खातों में संदिग्ध लेन-देन का मामला सामने आया था। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था।

मास्टरमाइंड भी पकड़ा गया

केस दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान असगर अली और अंकित सिंह को म्यूल अकाउंट सप्लायल के रूप में पकड़ा गया।इसके बाद जब दोनों से पूछताछ की गई तो 7 दिन के प्रयास के बाद मास्टरमाइंड रवि कुमार सिंह को गिरफ्तार किया। इस दौरान दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में छापेमारी भी की गई।

रवि की गिरफ्तारी के बाद जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि रवि एक निजी एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी कॉल सेंटर चलाता है। रवि के कॉल सेंटर पर राजन सिंह नेगी, कमलेश पाल और एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। यहां से पुलिस को 10 कीपैड मोबाइल, 5 स्मार्टफोन, 2 लैपटॉप और ठगी के कई रिकॉर्ड मिले।

इस दौरान दिल्ली पुलिस ने अलग-अलग मामलों में नकेल कसी। इसमें राजेश कुमार और उसके तीन साथियों को मंडावली और नजफगढ़ से गिरफ्तार किया है। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने बताया कि इनके खाते का इस्तेमाल ठगी के पैसे निकालने के लिए किया गया था। छापे के दौरान पुलिस को 17 पासबुक, 8 एटीएम कार्ड और 1.6 लाख रुपए मिले हैं।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
