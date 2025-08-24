Delhi Police arrested 3 criminals of Naveen Bali gang from a hotel with weapons दिल्ली पुलिस ने होटल में मारी रेड, नवीन बाली गैंग के 3 बदमाश हथियार सहित गिरफ्तार, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली पुलिस ने होटल में मारी रेड, नवीन बाली गैंग के 3 बदमाश हथियार सहित गिरफ्तार

बवाना स्थित एक होटल से नवीन बाली गिरोह के तीन सदस्यों को हथियार और गोला-बारूद के साथ गिरफ्तार किया है। इनके नाम अंजार आलम, रितिक और राजेश कुमार है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों को राजेश बवानियां गैंग के एक मेंबर को मारने के लिए भेजा गया था।

Sun, 24 Aug 2025 10:46 AM
दिल्ली पुलिस ने शनिवार को बाहरी-उत्तरी दिल्ली के बवाना स्थित एक होटल से नवीन बाली गिरोह के तीन सदस्यों को हथियार और गोला-बारूद के साथ गिरफ्तार किया है। इनके नाम अंजार आलम, रितिक और राजेश कुमार है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों को राजेश बवानियां गैंग के एक मेंबर को मारने के लिए भेजा गया था।

डीसीपी, हरेश्वर वी. स्वामी ने बताया 15 अगस्त को, गश्त के दौरान, हेड कांस्टेबल हरीश ने बवाना के एक होटल के बाहर एक मोटरसाइकिल खड़ी देखी। होटल के कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि 12 अगस्त से तीन लोग वहाँ ठहरे हुए थे। मामला संदिग्ध लगा तो पुलिस की टीम ने होटल के उस कमरे में रेड की।

छापेमारी के दौरान, पुलिस ने तीन आदमियों को गिरफ्तार किया। बाद में इन लोगों की पहचान की गई तो मालुम हुआ कि ये नवीन बाली गिरोह के आदमी हैं। इनके नाम अंजार आलम, रितिक और राजेश कुमार है। इनके पास एक पिस्तौल और एक देसी कट्टा बरामद किया। इनके पास 14 राउंड गोलियां भी मिलीं।

पुलिस के मुताबिक राजेश पठान कोट से आया था। बाकी के दोनों बदमाश बवाना के ही रहने वाले हैं। इन लोगों को राजेश बवानिया गैंग के एक आदमी को मारने के लिए भेजा गया है। रितिक नाम के लड़के को रेकी के लिए लगाया गया था। अंजार और राजेश को शूटआउट को अंजाम देने के लिए लगाया गया था।