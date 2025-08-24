दिल्ली पुलिस ने होटल में मारी रेड, नवीन बाली गैंग के 3 बदमाश हथियार सहित गिरफ्तार

बवाना स्थित एक होटल से नवीन बाली गिरोह के तीन सदस्यों को हथियार और गोला-बारूद के साथ गिरफ्तार किया है। इनके नाम अंजार आलम, रितिक और राजेश कुमार है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों को राजेश बवानियां गैंग के एक मेंबर को मारने के लिए भेजा गया था।

डीसीपी, हरेश्वर वी. स्वामी ने बताया 15 अगस्त को, गश्त के दौरान, हेड कांस्टेबल हरीश ने बवाना के एक होटल के बाहर एक मोटरसाइकिल खड़ी देखी। होटल के कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि 12 अगस्त से तीन लोग वहाँ ठहरे हुए थे। मामला संदिग्ध लगा तो पुलिस की टीम ने होटल के उस कमरे में रेड की।

छापेमारी के दौरान, पुलिस ने तीन आदमियों को गिरफ्तार किया। बाद में इन लोगों की पहचान की गई तो मालुम हुआ कि ये नवीन बाली गिरोह के आदमी हैं। इनके नाम अंजार आलम, रितिक और राजेश कुमार है। इनके पास एक पिस्तौल और एक देसी कट्टा बरामद किया। इनके पास 14 राउंड गोलियां भी मिलीं।