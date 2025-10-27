दिल्ली के UPSC अभ्यर्थी मर्डर केस में पुलिस को कामयाबी, 3 आरोपी गिरफ्तार
संक्षेप: दिल्ली में यूपीएससी अभ्यर्थी हत्याकांड में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों का फोन जब्त कर लिया है।
दिल्ली में यूपीएससी अभ्यर्थी हत्याकांड में पुलिस को कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान अमृता चौहान, सुमित कश्यप, संदीप कुमार के रूप में हुई है। ये सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के रहने वाले हैं। तिमारपुर पुलिस ने ऑपरेशन करके तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया है।
इस मामले की जानकारी देते हुए नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राजा बंथिया ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद यूपीएससी अभ्यर्थी की हत्या का राज मामला सुलझा लिया गया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के गांधी विहार में एक बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद लोकल पुलिस और फायर सर्विस मौके पर पहुंची और आग बुझाई थी।
इस घटना की जानकारी मिलने के बाद एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच करने के दौरान एक जला हुआ शव फ्लैट में मिला। मृतक की पहचान उसी बिल्डिंग में रहनेवाले 32 साल के रामकेश मीणा के रूप में हुई। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने पाया कि सीसीटीवी फुटेज में दो शख्स 5 अक्टूबर की रात को मुंह ढककर बिल्डिंग में घुसे थे।
सीसीटीवी फुटेज में पता चला कि एक शख्स 39 मिनट के बाद बिल्डिंग से बाहर निकला था। इस दौरान लगभग 3 बजे एक लड़की एक बिल्डिंग से बाहर आती दिखी। आग लगने के बाद शख्स की मौत को लेकर परिजनों ने शक जताया। जब जांच के दौरान सीडीआर की जांच की गई तो मामला खुल गया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।