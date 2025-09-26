दिल्ली पुलिस ने 25 और बांग्लादेशी दबोचे, 2 दिल्ली से पकड़े गए, कानपुर से 23 गिरफ्तार

दिल्ली की दक्षिण-पूर्व जिला पुलिस ने कई सालों से भारत में अवैध रूप से रह रहे 25 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने अवैध झुग्गी बस्ती में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान दो बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था।

दिल्ली की दक्षिण-पूर्व जिला पुलिस ने कई सालों से भारत में अवैध रूप से रह रहे 25 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने अवैध झुग्गी बस्ती में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान दो बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। दोनों की निशानदेही पर कानपुर देहात में काम कर रहे उनके 23 रिश्तेदारों को पकड़ा गया। पुलिस अब इन्हें उनके देश भेजने की तैयारी कर रही है।

पुलिस उपायुक्त डॉ. हेमंत तिवारी ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ऐश्वर्या शर्मा के नेतृत्व में भारत में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस टीमों ने 18 सितंबर को झुग्गी-बस्तियों और अनाधिकृत कॉलोनियों में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अभियान चलाया। इस दौरान दो बांग्लादेशी नागरिकों 35 वर्षीय हसन शेख और 37 वर्षीय अब्दुल शेख को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए दोनों लोग सगे भाई हैं।

आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उनका परिवार आठ साल पहले पश्चिम बंगाल के खुलना बॉर्डर से अवैध रूप से भारत में दाखिल हुआ था। इसके बाद सभी भारत के अलग-अलग हिस्सों में रहने के लिए चले गए। आरोपियों की निशानदेही पर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में छापेमारी कर 23 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी खेतों में मजदूरी और कबाड़ का काम करते थे।