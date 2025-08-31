delhi police arrested 2 sharpshooters of kapil sangwan gang after firing in rohini दिल्ली पुलिस के साथ मुठभेड़, नंदू-वेंकट गर्ग गिरोह के 2 शूटरों को लगी गोली, Ncr Hindi News - Hindustan
delhi police arrested 2 sharpshooters of kapil sangwan gang after firing in rohini

दिल्ली पुलिस के साथ मुठभेड़, नंदू-वेंकट गर्ग गिरोह के 2 शूटरों को लगी गोली

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रोहिणी सेक्टर-28 में मुठभेड़ के बाद कपिल सांगवान गिरोह के 2 शार्पशूटरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शार्पशूटरों के पास से दो स्वचालित पिस्तौल के साथ जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 31 Aug 2025 12:32 AM
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शुक्रवार रात रोहिणी सेक्टर-28 इलाके में मुठभेड़ के बाद कुख्यात गैंगस्टर कपिल उर्फ ​​नंदू-वेंकट गर्ग गिरोह के दो शार्प शूटरों को दबोचा है। मुठभेड़ के दौरान दोनों गोली लगने से दोनों घायल हो गए तो पुलिस ने उन्हें काबू किया। पास के अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

पिस्टल और कारतूस बरामद

पुलिस के हत्थे चढ़े शूटरों में हरियाणा के अंबाला कैंट निवासी हर्षदीप उर्फ ​​अंकित उर्फ ​​निक्की और हरियाणा के पानीपत निवासी नवीन धीमान शामिल हैं। इनके कब्जे से पुलिस ने दो अत्याधुनिक स्वचालित पिस्तौल (एक ग्लॉक 17 पिस्तौल और एक स्टार पिस्तौल) के साथ 7 जिंदा कारतूस और 4 खाली कारतूस बरामद किए हैं।

पुलिस टीम पर फायरिंग

दिल्ली पुलिस ने बताया कि उनकी टीम को रोहिणी इलाके में शूटरों की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर एक टीम को उनके पीछे लगाया गया। स्पेशल सेल की टीम ने एक जाल बिछाया और आरोपियों को आत्मसमर्पण करने का इशारा किया गया। लेकिन वे पुलिस टीम पर गोलियां चलाकर भागने लगे।

जवाबी कार्रवाई में दो जख्मी

इस पर दिल्ली पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोलियां चलाईं, जिसमें हर्षदीप और नवीन धीमान गोली लगने से घायल हो गए तो उन्हें काबू कर लिया गया और इलाज के लिए बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया।

सोशल मीडिया के जरिए गैंगस्टर के संपर्क में आए

पुलिस के मुताबिक आरोपी हर्षदीप दसवीं पास है। वह सोशल मीडिया से गैंगस्टर वेंकट गर्ग के संपर्क में आया। उसे विदेश में नौकरी का लालच दिया गया और इसलिए उसने गिरोह की गतिविधियों के तहत अपराध करना शुरू कर दिया। कपिल उर्फ ​​नंदू ने उसे एक व्यवसायी के छावला परिसर में गोलीबारी करने का काम सौंपा था।

जारी है पूछताछ

वहीं आरोपी नवीन धीमान बीएससी (कंप्यूटर साइंस) पास है। वह हर्षदीप का ममेरा भाई है। उसे पैसों का लालच दिया गया और इसलिए उसने गिरोह की गतिविधियों के तहत अपराध करना शुरू कर दिया। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर गिरोह से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाया जा रहा है।