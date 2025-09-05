भीड़-भाड़ वाली गलियां और 30 KM तक पीछा; दिल्ली पुलिस ने ऐसे धर दबोचे दो हिस्ट्रीशीटर

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के द्वारका में झपटमारी की एक घटना के बाद पुलिस ने 30 किलोमीटर तक पीछा करके दो हिस्ट्रीशीटरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान 28 साल के तिलक नगर निवासी परमिंदर सिंह उर्फ ​​प्रिंस और 36 साल के निहाल विहार निवासी अमनदीप के रूप में हुई है।

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के द्वारका में झपटमारी की एक घटना के बाद पुलिस ने 30 किलोमीटर तक पीछा करके दो हिस्ट्रीशीटरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान 28 साल के तिलक नगर निवासी परमिंदर सिंह उर्फ ​​प्रिंस और 36 साल के निहाल विहार निवासी अमनदीप के रूप में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि दोनों के खिलाफ दिल्ली भर में लगभग 30 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया, उन्होंने 27 अगस्त को सेक्टर 10 स्थित एक स्कूल के पास एक शिक्षक से मोबाइल फोन छीन लिया था। इसके तुरंत बाद, द्वारका उत्तर के सेक्टर 4 से एक और झपटमारी की सूचना मिली। चोरी हुए मोबाइल फोन की लोकेशन का पता लगाकर, एक टीम ने आरोपियों का 30 किलोमीटर से ज्यादा तक पीछा किया। आखिरकार, स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को तिलक विहार के पास घेर लिया गया और पकड़ लिया गया।

उनके पास से चोरी के सात मोबाइल फोन, करेंसी नोट, सजावटी सामान और मेट्रो कार्ड बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि टीम ने द्वारका की व्यस्त सड़कों और भीड़-भाड़ वाली गलियों में पीछा करके आरोपियों को पकड़ लिया।