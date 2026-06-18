दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी, बच्चों की तस्करी करने वाले 12 गिरफ्तार; 5 मासूम भी बचाए गए
दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 12 अंतर्राज्यीय बाल तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने 5 मासूम बच्चों को तस्करों से छुड़ाया भी है।
दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक अंतर-राज्यीय बाल तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने पांच नवजात बच्चों को बचाया भी है।
दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपी नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों की अलग-अलग राज्यों में तस्करी करने और अवैध खरीद-फरोख्त में शामिल एक गिरोह का हिस्सा हैं। जांचकर्ता इस गिरोह के अपराध करने के तरीके, इसके अंतर-राज्यीय संपर्कों और प्रत्येक आरोपी की भूमिका की गहन जांच कर रहे हैं। इस मामले से जुड़ी ज्यादा जानकारी देर शाम दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आयोजित होने वाले एक संवाददाता सम्मेलन में साझा की जाएगी।
खुद को डॉक्टर बताती है आरोपी नर्सिंग होम मालकिन
इस घटना की जानकारी देते हुए पुलिस सूत्रों ने बताया कि बच्चों की तस्करी की आरोपी महिला एक नर्सिंग होम की मालकिन है और खुद को डॉक्टर भी बताती है। 12 तस्करों और 5 बच्चों की बरामदगी के बाद पुलिस अब नर्सिंग होम की मालकिन की क्वालिफिकेशन की जांच कर रही है। जांच कर्ताओं को शक है कि बच्चों की तस्करी करने वाला ये गैंग अलग-अलग राज्यों से नवजात बच्चों का लाता था और उनके बर्थ सर्टिफिकेट में हेरफेर कर इच्छुक माता-पिता को लाखों रुपए में बेच देता था।
5 दिन का बच्चा भी बरामद
दिल्ली पुलिस के इस ऑपरेशन के दौरान टीम ने 5 नवजात बच्चों को रेस्क्यू किया है। पुलिस टीम द्वारा बरामद किए गए बच्चों में एक की उम्र चार महीने है। दो बच्चों की उम्र 27 दिन है जबकि एक बच्चा मात्र पांच दिन का है।
नेटवर्क ने 20 से ज्यादा बच्चों को बेच दिया
पुलिस टीम ने बताया कि आरोपियों को दिल्ली और राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है और शुरुआती जांच में सामने आया है कि कुछ बच्चों को हरियाणा में इस गैंग ने बेच दिया था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, अब तक इस नेटवर्क से जुड़े लोगों ने कुल 20 से ज्यादा बच्चों को अलग-अलग इलाकों में बेच दिया है।
इससे पहले भी यूपी पुलिस ने 17 साल के एक बच्चे को रेस्क्यू किया था। कई दिनों से लापता बच्चे को रेस्क्यू करने के साथ ही पुलिस ने हापुड़ में बच्चों की तस्करी करने वाले एक नेटवर्क का खुलासा किया था। इस मामले पर बात करते हुए डीएसपी वरुण मिश्रा ने बताया था कि 14-15 साल का एक लड़का कुछ दिन पहले लापता हो गया था और उसकी तलाश की जा रही थी। जांच से पता चला कि बच्चों की तस्करी में शामिल एक गैंग एक्टिव है और यह घटना उन्होंने ही अंजाम दी थी। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 17 साल के एक बच्चे को बचाया गया। ये लोग हर तरह के बच्चों को ढूंढने की कोशिश करते थे। चारों अलग-अलग ज़िलों के रहने वाले हैं।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
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विस्तृत बायो
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