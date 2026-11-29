दिल्ली में 2 करोड़ की रंगदारी मांगने वाला गैंगस्टर गिरफ्तार, कारोबारी से वसूले थे 65 लाख रुपये
गिरफ्तार आरोपी की पहचान वसीम उर्फ फौजी उर्फ रफीक (38) के रूप में हुई है। वह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का रहने वाला है। पुलिस ने उसे 24 नवंबर को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके से गिरफ्तार किया।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ट्रांस यमुना एरिया गैंग के कथित सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर एक कारोबारी से 2 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और धमकी देकर 65 लाख रुपये वसूलने का आरोप है। कारोबारी को अंतरराष्ट्रीय नंबर से फोन और मैसेज भेजकर धमकाया जा रहा था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान वसीम उर्फ फौजी उर्फ रफीक (38) के रूप में हुई है। वह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का रहने वाला है। पुलिस ने उसे 24 नवंबर को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके से गिरफ्तार किया।
पुलिस के मुताबिक, लक्ष्मी नगर निवासी कारोबारी को इस साल अगस्त में एक अंतरराष्ट्रीय नंबर से धमकी भरे फोन और मैसेज आने शुरू हुए थे। कॉल करने वाले ने कारोबारी से ₹2 करोड़ की मांग की थी। रकम नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई थी। अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित कारोबारी ने डर के कारण आरोपियों को 65 लाख रुपये दे दिए। हालांकि, इसके बाद उसने बाकी रकम देने से इनकार कर दिया।
धमकी के ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग से हुई पहचान
पुलिस के अनुसार, 65 लाख रुपये देने के बावजूद कारोबारी को धमकियां मिलती रहीं। इसके बाद 18 सितंबर को लक्ष्मी नगर थाने में रंगदारी का मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस को कुछ ऑडियो क्लिप और वीडियो रिकॉर्डिंग मिलीं। इनमें वसीम कथित तौर पर कारोबारी को धमकाते हुए सुनाई और दिखाई दिया।
डीसीपी विकास श्योकंद के मुताबिक, विशेष सूचना मिलने के बाद स्पेशल सेल की टीम ने सुंदर नगरी स्थित पिल्ली मिट्टी पार्क के पास जाल बिछाया और वसीम को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए।
गैंगस्टर इरफान उर्फ छेनू पहलवान से जुड़े हैं तार
पूछताछ में वसीम ने बताया कि उसका संपर्क ट्रांस यमुना एरिया गैंग के सदस्यों से मुमताज के जरिए हुआ था। मुमताज गैंगस्टर इरफान उर्फ छेनू पहलवान का सहयोगी बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, वसीम के खिलाफ दिल्ली और तमिलनाडु में हत्या, हत्या के प्रयास और रंगदारी समेत छह आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। वह 2017 से 2023 तक जेल में भी रहा था। हालांकि, इस दौरान भी उसके गैंग से संपर्क बने रहे। पुलिस अब अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले नेटवर्क का पता लगाने और मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। ताकि इसके सहारे अन्य बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। पुलिस लगातार छानबीन और जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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