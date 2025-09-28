Delhi Police arrest three accused in robbery case near Bharat Mandapam दिल्ली पुलिस ने भारत मंडपम के पास 1 करोड़ के गहनों की लूट में 3 लोगों को दबोचा, माल भी बरामद, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली पुलिस ने भारत मंडपम के पास 1 करोड़ के गहनों की लूट में 3 लोगों को दबोचा, माल भी बरामद

Praveen Sharma नई दिल्ली, एएनआईSun, 28 Sep 2025 09:50 AM
दिल्ली पुलिस ने भारत मंडपम के पास 24 सितंबर को हुई 1 करोड़ रुपये के गहनों की लूटपाट के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटा गया सामान भी बरामदगी कर लिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

जानकारी के अनुसार, नई दिल्ली के भारत मंडपम के पास बाइक सवार बदमाशों ने अपने स्कूटर पर लगभग 1 करोड़ रुपये के आभूषण लेकर जा रहे एक व्यक्ति को बंदूक की नोक पर लूट लिया था। पुलिस ने बताया था कि उन्होंने बताया कि यह घटना बुधवार दोपहर उस समय हुई जब पीड़ित आभूषणों को लेकर भैरों मंदिर के पास अपने गंतव्य की ओर जा रहा था। इस दौरान बाइक सवार लुटेरे उनसे 500 ग्राम सोना और 35 किलोग्राम चांदी लूटकर फरार हो गए थे।

पीड़ितों की पहचान शिवम कुमार यादव (28) और उसके साथी राघव (55) के रूप में हुई थी, जो चांदनी चौक से स्कूटर पर भैरों मंदिर की ओर जा रहे थे। जब वे मंदिर पार्किंग क्षेत्र के पास पहुंचे तो बाइक सवार दो हमलावरों ने कथित तौर पर उन्हें रोक लिया। बंदूक की नोंक पर, लुटेरों ने चांदी से भरा एक बैग और सोने-चांदी के सामान से भरा एक और बैग छीन लिया और फिर मौके से फरार हो गए।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कॉल करने वाला व्यक्ति लुटेरों की बाइक का पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर नोट नहीं कर पाया था। लूटपाट की सूचना मिलते ही तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन की एक टीम मौके पर पहुंची और आरोपियों के रास्ते का पता लगाने और उनकी पहचान करने के लिए आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे।

(पीटीआई के इनपुट के साथ)